Titkos csevegésért tüntettek az oroszok

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5.50-TÕL 6.30 - ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTT A JOBBIK - VENDÉG: GYÖNGYÖSI MÁRTON ELNÖKHELYETTES, JOBBIK. 6.40 - SÚLYOS MUNKAERÕHIÁNY A TURIZMUSBAN - VENDÉG: GÁL PÁL ZOLTÁN ELNÖK, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓ MUNKAADÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 8.30 - A PERONON UNGÁR PÉTER ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP. A MÛSORVEZETÕ LAMPÉ ÁGNES. TÖBB SZÁZAN VETTEK RÉSZT AZ ÉLET MENETÉN. A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÕ MENETET 16. ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A FÕVÁROSBAN. VONA GÁBOR: NEM BÁNTAM MEG, HOGY 2013 VÉGÉN A NÉPPÁRTOSODÁS ÚTJÁRA VITTEM A JOBBIKOT. MÁRKI-ZAY PÉTER: A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FIDESZ EGYMILLIÁRDBÓL TITKOLTA EL, HOGY CSÕDKÖZELBEN VAN A VÁROS. PUBLICUS INTÉZET: A MAGYAROK NÉGYÖTÖDE ELLENZI, HOGY KÖZPÉNZBÕL ÉPÍTSENEK STADIONOKAT. A KUTATÁS SZERINT A FIDESZ-SZAVAZÓK TÖBBSÉGE SEM ÉRT EGYET A STADIONÉPÍTÉSEKKEL. LMP: ÖNÁLLÓ MINISZTÉRIUMNAK KELLENE KÉPVISELNIE AZ OKTATÁS ÜGYÉT AZ ÚJ KORMÁNYBAN. LMP: A "MAMUT" TÁRCAKÉNT MÛKÖDÕ EMMI EDDIG IS ALKALMATLAN VOLT A HUMÁNTERÜLETEK GONDJAINAK MEGOLDÁSÁRA. MÁR 400 ÜGYVÉD ÉS BÍRÓ ÍRTA ALÁ AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁSI TÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉÉRT INDÍTOTT PETÍCIÓT. AZ ALÁÍRÓK SZERINT SZEGÉNYELLENES ÉS TÚL SZIGORÚ A JOGSZABÁLY. MAGYARORSZÁG IS RÉSZT VESZ AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSÉNEK TISZTELETÉRE RENDEZETT FOGADÁSON. PALESZTINA: MAGYARORSZÁG MEGSÉRTETTE A NEMZETKÖZI JOGOT, AMIÉRT MEGAKADÁLYOZTA, HOGY AZ EU ELÍTÉLJE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG ÁTKÖLTÖZTETÉSÉT. KÉTTUCATNYI EMBERT ELÕÁLLÍTOTT A RENDÕRSÉG, MERT AZ INTERNET SZABADSÁGA MELLETT TÜNTETTEK. A HATÓSÁG AZZAL INDOKOLTA AZ ELÕÁLLÍTÁST, HOGY NACIONALISTA POLITIKAI JELSZAVAKAT HANGOZTATTAK. TÍZ MILLIÓ DOLLÁRT BIZTOSÍTANA AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS A FÖLDÖNKÍVÜLIEK KERESÉSÉRE. WASHINGTON FELOLDHATJA AZ ÉSZAK-KOREA ELLENI SZANKCIÓKAT. AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER MEGMENTENÉ AZ ATOM-MEGÁLLAPODÁST. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕK ROBBANTOTTAK TÖBB KERESZTÉNY TEMPLOMNÁL INDONÉZIÁBAN. EGY CSALÁD HAT TAGJA, KÖZTÜK KÉT KISLÁNY, KÖVETTE EL AZ ÖNGYILKOS MERÉNYLETEKET INDONÉZIÁBAN. A GYÕR EGYÜTTESE NYERTE MEG A NÕI KÉZILABDA BAJNOKOK-LIGÁJA DÖNTÕJÉT. A MAGYAR CSAPAT A MACEDÓN VARDAR SZKOPJE GÁRDÁJÁT GYÕZTE LE HOSSZABBÍTÁS UTÁN 27:26 ARÁNYBAN. 4 SZEMÉLY MEGSÉRÜLT, AMIKOR KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A MAGLÓDI ÚTON. TÚLZOTTAN HITT A GPS-UTASÍTÁSAINAK EGY IDÕS ASSZONY, EZÉRT AZ ALUJÁRÓBA, A GYALOGOSOKNAK FENNTARTOTT ÚTSZAKASZRA HAJTOTT A PETÕFI HÍDNÁL.