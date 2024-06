Tisztogatást rendelt el Zelenszkij az Ukrán Állambiztonsági Hivatalban a gyilkossági kísérletek után

Az Ukrán Állambiztonsági Szolgálat (SZBU) a múlt hónapban jelentette be, hogy elfogták az állami tisztségviselők, köztük az elnök személyi védelmét is ellátó Ukrán Állambiztonsági Hivatal két ezredesét, akik Oroszországgal együttműködve Zelenszkij és más magas rangú vezetők - közöttük Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője - meggyilkolására szerveztek összeesküvést.

Your browser does not support the video tag.