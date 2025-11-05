Keresés

2025. 11. 05. Szerda Imre napja
Külföld

Tisztelgés Dick Cheney előtt Washingtonban

2025. november 05., szerda 06:47 | MTI
gyász halálozás Dick Cheney

A Fehér Házon félárbócra eresztették a zászlót c, volt alelnök emlékére - mondta az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára kedden.

  • Tisztelgés Dick Cheney előtt Washingtonban

Karoline Leavitt a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján az intézkedést megerősítve annyit mondott, hogy Donald Trump elnök is értesült a korábbi republikánus párti alelnök és egykori védelmi miniszter haláláról, amit a Cheney-család jelentett be kedden. A szóvivő közölte, hogy a Fehér Ház egyelőre nem vesz részt a búcsúztatási szertartás előkészítésében.

A Kongresszus vezető republikánus tagjai is megemlékeztek Dick Cheney-ről, aki kormányzati szerepvállalását megelőzően 10 éven keresztül volt a törvényhozás képviselője.

Mike Johnson, a képviselőház elnöke napi sajtótájékoztatóján a Biblia szavaira utalva kijelentette, hogy

"megadjuk a tiszteletet annak, akit megillet", és hozzátette, hogy Dick Cheney-t a tisztelet megilleti.

John Thune, a szenátus republikánus többségének vezető szenátora a felsőház ülésén mondott beszédében azzal emlékezett az elhunyt politikusra, hogy Dick Cheney egész életében közszolga volt, aki

mélyen hitt az Egyesült Államokban.

George W. Bush, akinek 8 éves elnöksége idején Dick Cheney alelnök volt, közleményében tiszteletre méltó emberként emlékezett egykori alelnökére. "A történelem úgy emlékezik majd rá, mint generációjának legkiválóbb közszolgájára, egy hazafira, aki integritást, magas fokú intelligenciát és komolyságot vitt minden tisztségébe, amit viselt - fogalmazott a 2001 és 2009 között hivatalban volt amerikai elnök.

Dick Cheney, teljes nevén Richard Bruce Cheney 1941. január 30-án született a Nebraska állambeli Lincolnban. Politikai pályáját 1969-ben kongresszusi gyakornokként kezdte, 1975-től két éven át a Fehér Ház kabinetfőnökeként dolgozott Gerald Ford elnök mellett.

1979-1989 között a Kongresszus tagja volt Wyoming állam képviseletében. 1989-től, George Bush elnökké választását követően 4 éven keresztül védelmi miniszter volt, így az első öbölháború idején is ő irányította a Pentagont.

George W. Bush elnökké választását követően, 2001. januárjától 2009. januárjáig alelnökként dolgozott.

Lánya Liz Cheney, szintén politikus, aki 2017-től 6 éven keresztül volt kongresszusi képviselő republikánus színekben. A Republikánus Párton belül Donald Trump ellenzékének számít, aki a 2024-es elnökválasztási kampány idején a demokrata jelölt, Kamala Harris oldalán vett részt a politikai küzdelemben.

 

