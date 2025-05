Megosztás itt:

Jelenleg az amerikai Egyesült Államok közvetítőként működik közre, de amennyiben nem lesz előrelépés az orosz és ukrán két között, akkor Washington visszaléphet ettől a szereptől - jelentette ki a Fox Newsnak az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Tammy Bruce megismételte az amerikaiak álláspontját, miszerint az orosz–ukrán háborút nem lehet győzelemmel lezárni.

"Amit a miniszter többször is mondott, amit én is mondtam, és amit az elnök is mondott, az az, hogy ha nem történik előrelépés, ha nincs valódi dinamika a konfliktus konkrét megoldására , akkor a mi szerepünk megváltozik. Néhányan ezt Ukrajna feladása vagy a folyamat feladásaként jelentették. De ez nem igaz. Ha ez bekövetkezne, az természetesen az elnökön és a külügyminiszteren múlna" - fogalmazott Tammy Bruce.

Az amerikai alelnök pedig úgy vélekedett, hogy az ukránoknak és az oroszoknak mostantól közvetlenül kellene tárgyalniuk egymással.