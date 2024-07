László András kifejtette: a bürokraták továbbra is kettős mércét alkalmaznak az Orbán-kormánnyal szemben. Állítása szerint azok a politikusok akarnak jogállamisági vitát tartani Magyarországról, akik nem tartják be az EU iránymutatásait, megsértik az EP-házszabályait és semmibe veszik a jogszabályokat, ahogy a Bizottság elnöke is.

