2019. március 30.,
szombat, Zalán napja

Tinédzser migránsok térítettek el egy olajszállítót

Hír TV

2019. március 30., szombat 19:00, frissítve: szombat 19:10

Három tinédzserkorú migránst vádolnak a máltai hatóságok azzal, hogy eltérítettek egy olajszállító tankert Líbia partjainál, majd arra kényszerítették a személyzetet, hogy Máltára hajózzon.

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