Tinédzser migránsok térítettek el egy olajszállítót

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
NOVÁK KATALIN: NEM A MIGRÁCIÓ A HELYES VÁLASZ A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE MONDTA VERONÁBAN A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN.
AZ ÁLLAMTITKÁR AZT IS KIEMELTE, HOGY EGYRE TÖBB OLYAN ORSZÁG VAN, AMELY ÉRDEKLÕDIK A MAGYAR CSALÁDPOLITIKA IRÁNT.
MATTEO SALVINI: TANULNI KELL A MAGYAR KORMÁNY CSALÁDPOLITIKÁJÁBÓL MONDTA AZ OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN.
TARLÓS ISTVÁN: TELJES ZÛRZAVAR URALKODIK AZ ELLENZÉKI OLDALON MAGYAR NEMZET.
KOCSIS MÁTÉ: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERKÉNT IS MEGBUKOTT, FEJLESZTÉS NEM TÖRTÉNT, DE FELÉLTE A KERÜLET MEGTAKARÍTÁSAIT, ÉS NYERESÉG HELYETT VESZTESÉGET TERMELT MAGYAR NEMZET.
TEK: A FÕIGAZGATÓ NEM ÁLLÍTOTTA, HOGY AZ ELFOGOTT SZÍR FÉRFI A GÖRÖG TITKOSSZOLGÁLATTAL MÛKÖDNE EGYÜTT.
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BEMUTATTA SZÕREGI HÁZÁT AZ ÚJSÁGÍRÓKNAK UJHELYI ISTVÁN, SZERINTE AZ INGATLAN NEM ÉR 30-40 MILLIÓ FORINTOT, MINT AZT A SZEVIÉP VOLT VEZETÕJE ÁLLÍTJA.
A SZEVIÉP VOLT IGAZGATÓJA: UJHELYI HIÁBA TAGADJA, A SZEVIÉP ZRT. FINANSZÍROZTA SZÕREGI HÁZÁNAK FELÚJÍTÁSÁT - ECHO TV.
MINDEN EDDIGINÉL MODERNEBB HELIKOPTEREK ÉRKEZNEK AZ OMSZ-HEZ MAGYAR NEMZET.
HOLNAP HAJNALBAN KELL ÁTÁLLÍTANI AZ ÓRÁKAT A NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁSRA, HAJNALI KÉT ÓRÁRÓL 3 ÓRÁRA.
NAIH: A BÍRÓSÁG SZERINT IS JOGELLENESEN KEZELT ADATOKAT A SZCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ.
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ÚJRA ADÓMENTESSÉ TEHETIK A PÁLINKAFÕZÉST MAGYAR NEMZET.
A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE ÍRT KI PÁLYÁZATOT A FIATAL CSALÁDOSOK KLUBJA M1.
GARÁZDASÁG MIATT ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI A RENDÕRSÉG GULYÁS MÁRTON ELLENZÉKI AKTIVISTA ELLEN.
DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCSI ELNÖK RENDKÍVÜLI BREXIT-ÜGYI EU-CSÚCSOT HÍVOTT ÖSSZE ÁPRILIS 10-RE.
HA ÁPRILIS 12-IG NINCS ELÕRELÉPÉS A BREXIT-MENETREND ÜGYÉBEN, A BRIT EU-TAGSÁG ÁPRILIS 12-ÉN MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL MEGSZÛNHET.
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FERENC PÁPA: A FIZIKAI AKADÁLYOK NEM OLDJÁK MEG A MIGRÁCIÓT MONDTA SZOMBATON MAROKKÓI LÁTOGATÁSÁN.
4 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG ANNAK A PÁRIZSI LAKÁSNAK A TULAJDONOSÁT, AMELYBEN MEGÖLTÉK A 2015. NOVEMBERI TERRORTÁMADÁS EGYIK FÕ SZERVEZÕJÉT.
MA AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁRA VÁRJÁK ISMÉT AZ URNÁKHOZ A VÁLASZTÓKAT SZLOVÁKIÁBAN.
ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL A GÁZAI HATÁRNÁL TÜNTETÕ PALESZTINOK, TÖBBEN MEGHALTAK.
LEGALÁBB NÉGY GYEREK MEGHALT MIUTÁN AKNAGRÁNÁT CSAPÓDOTT BE SZOMBATON EGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA A KELET-AFGANISZTÁNI GAZNI TARTOMÁNYBAN.
TERRORELLENES RAZZIÁK VOLTAK NÉMETORSZÁG NYUGATI RÉSZÉN, TÖBB ISZLAMISTÁT ÕRIZETBE VETTEK.
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A THAI KIRÁLY MEGFOSZTOTTA KITÜNTETÉSEITÕL A SZÁMÛZETÉSBEN ÉLÕ VOLT KORMÁNYFÕT, MERT BÛNÖSNEK TALÁLTÁK KORRUPCIÓBAN.
ABBAHAGYTA AZ ÉHSÉGSZTRÁJKOT AZ OROSZORSZÁGBAN TERRORIZMUS MIATT ELÍTÉLT UKRÁN FÉRFI - JELENTETTÉK UKRÁN ÉS OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK.
VÁDAT EMELTEK HÁROM TIZENÉVES MIGRÁNS ELLEN A MÁLTAI BÍRÓSÁG EGY TÖRÖK TARTÁLYHAJÓ ELTÉRÍTÉSE MIATT.
MEGEGYEZTEK A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL AZ EURÓPAI UNIÓ TÁRSJOGALKOTÓ INTÉZMÉNYEI.
AZ EU BÕVÍTÉSÉT TÁMOGATÓ KÖZÖS NYILATKOZATOT FOGADTAK EL ROMÁNIA, BULGÁRIA, GÖRÖGORSZÁG ÉS SZERBIA VEZETÕI.
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DIMITRIJ MEDVEGYEV OROSZ KORMÁNYFÕ: MOSZKVA NEM KÖVETI A KÍNAI PÉLDÁT AZ INTERNET SZABÁLYOZÁSÁBAN.
FERENC PÁPA: A FIZIKAI AKADÁLYOK NEM OLDJÁK MEG A MIGRÁCIÓT MONDTA SZOMBATON MAROKKÓI LÁTOGATÁSÁN.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A MEXIKÓI HATÁR TELJES LEZÁRÁSÁT HELYEZTE KILÁTÁSBA.
VÁDAT EMELTEK MICHEL TEMER VOLT BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ MIATT.
ISMÉT LETARTÓZTATTÁK AZ ELNÖKKEL SZEMBEN KRITIKUS EGYIK HÍRPORTÁL VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKEN.
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GÁZSZIVÁRGÁS MIATT ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY ÜZEMBEN A KELET-KÍNAI SANTUNG TARTOMÁNYBAN, ÖT MUNKÁS MEGHALT, HÁROM MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KOCSI ÉS EGY TEHERAUTÓ BOCSKAIKERT ÉS HAJDÚHADHÁZ KÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT TELJESEN LEZÁRTÁK.
MEGHALT EGY MOTOROS, MIUTÁN SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ABONYBAN SZOMBAT DÉLUTÁN.
ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK MIATT JÖVÕ KEDDEN LEZÁRJÁK AZ M0-S AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁBAN AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ FELHAJTÓT.
ELTEMETTÉK BALÓ GYÖRGY PULITZER-EMLÉKDÍJAS, PRIMA PRIMISSIMA DÍJAS ÚJSÁGÍRÓT, TELEVÍZIÓS MÛSORVEZETÕT SZOMBATON BUDAPESTEN.
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BKK: FELÚJÍTÁS MIATT EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG A PASARÉTI TÉR FELÉ.
ÁTADTÁK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTOTT ÉSZAKI, AZ ÚJPEST-KÖZPONT ÉS DÓZSA GYÖRGY ÚT KÖZÖTTI SZAKASZÁT.