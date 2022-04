Timmermans: Szellőztessék a ruhákat, ne mossák

Tóth Edina feltette kérdését az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának csütörtöki ülésén:

Májustól Olaszországban tilos 25 fok alá hűteni iskolákban és középületekben, télen 19 fok fölé felfűteni a középületeket. Timmermans az ülés elején azt kérte, hogy a polgárok kapcsolják ki a fűtést az otthonaikban. Európai szinten is hasonló intézkedéseket kezdeményez az EU? És elő akarja-e írni, hogy hány fokra akarják fűteni az épületeket? A gyakorlatban hogyan akarják ezt llenőrizni?

Frans Timmermans, bizottsági elnök válasza Tóth Edinának:

Miért helyezem nyomás alá a háztartásokat? Én nem helyezek extra nyomást a háztartásokra, csak a polgártársaimnak azt mondtam, hogy ők is tehetnek valamit azért, hogy kevesebb pénz vándoroljon Putyin zsebébe. Persze válszthatják azt is, hogy nem csinálnak semmit, de dönthetnek úgy is, hogy kevésbé fűtenek, inkább biciklivel mennek, nem autóval, rövidebb ideig zuhanyoznak, hogy a ruhákaikat kiszellőztetik ahelyett, hogy kismosnák.