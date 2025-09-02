Tiltakozással fogadták az izraeli turistákat Szardínia szigetén + videó

Kiakadt a cukiságmérő - Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

Elképesztő botrány: Hadházy Ákos pedofil politikust támogatott - hat év börtön a volt LMP-s K. Gábornak

RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van

Ukrajna nekiment Magyarországnak és Szlovákiának – egyre durvább a diplomáciai háború

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó

Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”

Az Egyesült Államok elnökére figyel kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készül, azt azonban senki nem tudja, mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartanak az elnök egészségi állapota miatt. JD Vance kész a beugrásra.

