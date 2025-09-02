Tiltakozással fogadták az izraeli turistákat Szardínia szigetén + videó
2025. szeptember 02., kedd 12:29
HírTV
Tiltakozással fogadták az Izraelből érkező repülőgép utasait Szardínia szigetén. Palesztin párti aktivisták már több alkalommal is kinyilvánították, hogy nem látják szívesen a zsidókat a szigeten. A Tel-Avivból érkezőket súlyos fenyegetések is érték. Jánosi Dalma tudósított Rómából.
