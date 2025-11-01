Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 01. Szombat Marianna napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Tilos lesz az arc teljes eltakarása egy olasz kisvárosban + videó

2025. november 01., szombat 15:00 | HírTV

Lombardia kórházaiba már 2015-óta nem lehet arcot elfedve például símaszkban vagy bukósisakban belépni, ezt a muszlimoknak is tiszteletben kell tartaniuk.

  • Tilos lesz az arc teljes eltakarása egy olasz kisvárosban + videó

Burkát viselő nők, félelmetes közbiztonság - ez látható azon a mesterséges intelligencia által generált videón, amelyet Silvia Sardone EP-képviselő közösségi oldalán osztott meg. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogyan fog kinézni Olaszország, ha nem lépnek a tömeges migráció ellen. Az illegális bevándorlók tömege már az olasz baloldalt is aggasztja, mégis kitartanak a befogadás mellett.

További híreink

Gyógyszer vagy méreg? Az EU új szabályai számos összetevőt kitiltanak

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Nem egy Suzuki: Annyiba kerül C. Ronaldo fiának első autója, mint egy tucat Vitara

Így írnak ők – November 1., délután

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

Frei és Juszt, saját „tökéletességük” bálványozói

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Szombati sportműsor: örökrangadó az NB I-ben, elitligák, női kézi BL

Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 lányt Szegeden

További híreink

Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 lányt Szegeden

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet zajlik Pokrovszknál
2
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
3
Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról
4
Órákon át erőszakolt három férfi egy 18 éves lányt Szegeden
5
Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint
6
Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást
7
Venezuela orosz fegyverekkel akar az Egyesült Államokkal szembeszállni
8
Szijjártó Péter: Döntés született arról, hogy létrejön a hatodik Konfuciusz Intézet Magyarországon + videó
9
A bűnrészes csend: Egy hároméves gyermek halála és a szülői árulás mélységei
10
Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!