Tilos lesz az arc teljes eltakarása egy olasz kisvárosban + videó

Megosztás itt:

Burkát viselő nők, félelmetes közbiztonság - ez látható azon a mesterséges intelligencia által generált videón, amelyet Silvia Sardone EP-képviselő közösségi oldalán osztott meg. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogyan fog kinézni Olaszország, ha nem lépnek a tömeges migráció ellen. Az illegális bevándorlók tömege már az olasz baloldalt is aggasztja, mégis kitartanak a befogadás mellett.