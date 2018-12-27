2018. december 27.,
csütörtök, János napja

Tilalmi zónát rendeltek el a vulkánkitörés miatt

Hír TV

2018. december 27., csütörtök 15:16

Átirányították az indonéz vulkánkitörés miatt a repülőjáratokat a szigetországban. A hatóságok egy tilalmi zónát is elrendeltek a tűzhányó 5 kilométeres körzetében. A Krakatau legutóbb múlt hétvégén tört ki, a vulkán délnyugati része leomlott, a vízbe zuhant, ami cunamit váltott ki. A természeti katasztrófában legalább 430 ember meghalt, több mint ezren megsérültek.

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