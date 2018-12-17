2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Theresa May szerint egy újabb népszavazás óriási kárt okozna

Hír TV

2018. december 17., hétfő 09:17, frissítve: hétfő 09:44

A brit miniszterelnök szerint helyrehozhatatlan politikai kárt okozna egy esetleges újabb népszavazás a brit EU-tagságról.

Theresa May ma délután tájékoztatja a londoni alsóház képviselőit a múlt heti EU-csúcsról. Felszólalásának részleteit már most közzétették, ebben kijelenti, ha a brit kormány ismét népszavazást írna ki az uniós kilépésről, azzal azt üzenné a demokráciában bízó millióknak, hogy a demokrácia nem teljesíti a vele szembeni elvárásokat. Azzal még mélyebb megosztottságot teremtene. A brit Uniós tagságról 2016 júniusában tartottak referendumot. Ezen a résztvevők 51 százaléka a kilépésre szavazott. Az újabb népszavazást Tony Blair volt kormányfő vetette fel az elmúlt napokban.

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