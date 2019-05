Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök, elismerve, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.

May a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglapban közölt írásában felidézi, hogy nem tudott elégséges számú képviselőt megnyerni az Európai Unióval novemberben elért, az alsóház által azonban háromszor is elutasított Brexit-megállapodás elfogadtatásához.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

"Sajnálatos módon el kell fogadnom azt a tényt, hogy nincs jele változásnak ebben a helyzetben" - írta a brit kormányfő.

Theresa May felidézi azt is, hogy a Konzervatív Párt és a Munkáspárt egyaránt veszteségeket szenvedett a csütörtökön tartott részleges angliai helyhatósági választásokon. May szerint a választóknak egyértelműen elegük lett abból, hogy a két nagy párt képtelennek bizonyult az EU-tagságról tartott 2016-os népszavazás döntésének teljesítésére.

A referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége arra voksolt, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból.

Theresa May április elején jelentette be, hogy a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet feloldása végett kész Jeremy Corbynnal, a Munkáspárt vezetőjével közösen kidolgozni egy olyan tervet, amelynek alapján Nagy-Britannia rendezett módon tudna kilépni az Európai Unióból.

Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje, a Labour tárgyalóküldöttségének vezetője azonban már a tárgyalássorozat kezdete előtt jelezte, hogy a Munkáspárt a megbeszélés napirendjére akarja venni az újabb EU-népszavazás kiírását és az állandó jellegű vámuniós viszonyrendszer kialakítását az EU-val.

A konzervatív párti kormány eddig mindkét lehetőséget mereven elvetette, és az eddigi tárgyalások érdemi eredményt nem hoztak.

Vasárnapi cikkében Theresa May elismeri, hogy vannak nézeteltérések a két párt között az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni kapcsolatok mikéntjéről, a kormányfő szerint ezért mindkét fél részéről kompromisszumra van szükség a megállapodás elérése végett.

A brit kormányfő azt javasolja Jeremy Corbynnak, hogy ennek érdekében tegyék félre nézetkülönbségeiket, és jussanak egyezségre a Brexit ügyében.

Theresa May nem tesz utalást arra, hogy a kormány a maga részéről milyen kompromisszumra lenne hajlandó a megállapodás végett.

Egy másik vasárnapi konzervatív brit lap, a The Sunday Times a tárgyalásokhoz közeli forrásait idézve azonban azt írta, hogy a formálódó kompromisszumos tervek szerint 2022-ig, a következő nagy-britanniai parlamenti választások évéig fennmaradna egyfajta vámegyüttműködési viszonyrendszer az EU-val. Emellett Nagy-Britannia a kétoldalú áruforgalomban széles körben érvényesítené az EU egységes belső piacának szabályrendszerét, és rögzítené saját jogrendszerében az uniós munkavállalói jogokat.

John McDonnell, a Munkáspárt árnyékkormányának pénzügyminiszter-jelöltje a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette ugyanakkor, hogy a Munkáspárt nem ideiglenes, hanem állandó jellegű és átfogó vámuniós viszonyrendszert akar fenntartani az EU-val, mivel a brit üzleti szektornak nem csupán néhány hónapnyi bizonyosságra van szüksége.

McDonnell hozzátette: az újabb népszavazás lehetőségét sem lehet levenni a napirendről.

MTI