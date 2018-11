Theresa May Brüsszelbe utazik

Brüsszelbe utazik szerdán a brit miniszterelnök. A Downing Street szűkszavú keddi tájékoztatása szerint Theresa May szerda este Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni kapcsolatok keretrendszeréről.

Az Európai Unió vasárnapra teljes körű, soron kívüli csúcstalálkozót hívott össze. Ennek napirendjén a Brexit feltételeiről szóló megállapodástervezet véglegesítése szerepel, de Theresa May már a hétvégén jelezte, hogy még a csúcstalálkozó előtt kétoldalú tárgyalást tart Junckerrel Brüsszelben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az 585 oldalas tervezetet a múlt héten hagyta jóvá a brit kormány, de a dokumentum rendkívül népszerűtlen a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborán belül, és a legnagyobb észak-írországi britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) is jelezte, hogy jelenlegi formájában nem támogatja a megállapodástervezetet.

Ennek különös jelentőségét az adja, hogy a tízfős alsóházi DUP-frakció külső támogatásától függ a brit kormány sarkalatos jelentőségű törvénytervezeteinek elfogadtatása a parlamentben, mivel a Konzervatív Pártnak nincs önálló többsége az alsóházban.

A DUP-frakció már a következő pénzügyi év költségvetését megalapozó egyes pénzügyi törvények kedd éjszakai szavazásain is tartózkodott, nem titkoltan azért, hogy ezzel is jelezze a kormánynak elégedetlenségét a Brexit-megállapodás tervezetével.

A tervezet legvitatottabb pontja az, hogy ha a kétoldalú jövőbeni kereskedelmi kapcsolatok feltételrendszeréről a Brexit után tervezett átmeneti időszak végéig nem születik megállapodás, tartalékmegoldásként egységes vámtérség jönne létre az Európai Unió és az Egyesült Királyság egésze között, annak érdekében, hogy ne kelljen visszaállítani a hosszú évek óta nem létező határellenőrzést Észak-Írország és az EU-ban maradó Ír Köztársaság között.

A keményvonalas tory Brexit-tábor és a szintén rendkívül EU-szkeptikus irányvonalú DUP közösen vallott álláspontja szerint ez a megoldás – mivel nincs meghatározva lejárati végdátum – azzal a kockázattal jár, hogy az Egyesült Királyság meghatározatlan ideig, akár végleg az EU vámuniójának hatálya alatt maradhat.

Theresa May azonban több nyilatkozatában is hangsúlyozta, hogy a tervezetben szereplő tartalékmegoldás – ha egyáltalán szükséges lesz az alkalmazása – eleve csak átmeneti lehet, hiszen az EU jogi keretrendszere sem engedi, hogy az unió e megállapodástervezet alapján állandó jellegű vámjogi viszonyban maradjon az Egyesült Királysággal.

A kormányfő a Sky News hírtelevízió hétvégi interjúműsorában hangsúlyozta azt is, hogy a tárgyalások még nem zárultak le, a tárgyalóküldöttségek jelenleg is dolgoznak.

Theresa May már ebben a műsorban is jelezte, hogy a következő napokban, még az EU-csúcs előtt ő is Brüsszelbe utazik, ahol találkozik más vezetők mellett Jean-Claude Junckerrel, részben annak áttekintésére, hogy e tárgyalások hogyan haladnak.