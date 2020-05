The New York Times: A demokratáknak alternatíván kellene gondolkodniuk Biden helyett

A demokratáknak alternatíván kellene gondolkodniuk Joe Biden várható elnökjelölt helyett írta hétfőn a The New York Times című napilap, amely két napon belül másodszor szentelt elemzést ennek a témának.

Hétfői számában a lap leszögezte: meghatározó jelentőségű lehet, hogy Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje kit választ maga mellé alelnökjelöltnek.

Az újság emlékeztetett rá, hogy az alelnökjelöltek kiválasztása évtizedeken keresztül nem volt különösebben fontos ügy, a közvéleményt kevéssé foglalkoztatta a politikus személyisége, gondolkodásmódja, ezt inkább csak a pártpolitika elemzői vizsgálták, s az alelnökjelölt személye általában az elnökjelölt választási esélyeire sem volt hatással. A mostani elnökválasztás azonban - a lap megfogalmazása szerint - "a különböző erők összhatása miatt" más lesz. Maga a Biden-kampánytörzs sem cáfolja, hogy a 77 éves Joe Biden egy ciklusra választandó elnök lenne.

"Átmeneti jelöltnek tekintem magam"

- idézte a lap magát Bident, aki a múlt héten egy online megtartott pénzgyűjtő rendezvényen fogalmazott így.

A lap megszólaltatta Harry Reid, demokrata párti volt szenátort, a párt egyik változatlanul befolyásos személyiségét. Reid szerint "mivel Joe 77 éves, az emberek arra fognak figyelni, hogy ki lehet a következő elnök". A volt szenátor szerint ezért "minden korábbi választásnál fontosabb", hogy ezúttal ki lesz az alelnökjelölt. Claire McCaskill, Missouri volt demokrata párti szenátora a lap szerint "ennél is nyersebben" fogalmazott. "Most döntünk arról, hogy ki lesz az első női elnök" - idézte a The New York Times McCaskillt.

Joe Biden korábban ígéretet tett rá, hogy női alelnökjelöltet választ maga mellé.

A The New York Times az egyik vasárnapi véleménycikkében még nyersebben fogalmazott. "Demokraták, ideje B-tervben is gondolkodni!" - írta publicisztikájában a lap munkatársa. Az alcímből azonban kiderült, hogy nem Biden életkora, vagy az elemzők szerint szellemi problémáira utaló egyre gyakoribb megszólalási nehézségei miatt kellene a Demokrata Pártnak más jelölt személyében is gondolkodnia. "Tara Reade vádjai Biden ellen cselekvésért kiáltanak" - írta a publicista, célozva annak az 56 éves nőnek a vádjaira, aki valaha a szenátusban Biden munkatársa volt és most azzal vádolja, hogy szexuálisan zaklatta őt.

MTI