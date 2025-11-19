The Economist is kimondta: Zelenszkijék maffiája aranyvécét hsznál, Brüsszel mégis több pénzt követel

Megosztás itt:

A nemzetközi sajtó is megerősíti azt, amit a magyar kormány már évek óta mond, az Ukrajnába áramló európai pénzügyi támogatások egy jelentős része egy szervezett háborús maffia zsebében landol. Most már a tekintélyes The Economist is megírta, hogy a korrupciós botrányban minden megtalálható, ami egy klasszikus maffiafilmből sem hiányozhat, titkos találkozók, pénzmosás, kötegekben álló készpénz és a lebukott oligarcháknál talált aranyvécék.

Ali Baba és a 135 milliárd eurós őrület

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a bűncselekmények hálója a hatalmi piramis csúcsáig ér, a miniszterelnök-helyettesek, miniszterek, sőt, Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársa, Timur Mindics is érintett, aki Ali Baba álnéven vett részt az illegális ügyletekben. A poszt szerint az sem lenne meglepő, ha az eddig ismert részletek után a "40 rabló" kiléte is napvilágot látna.

Az ügy igen súlyos kérdéseket vet fel arról, hogy valójában hogyan használták fel Zelenszkij elnök körei az országba áramló hatalmas európai támogatásokat. A magyar kormány álláspontja szerint ezek a támogatások a kijevi maffiát és a háborús pusztítást finanszírozzák.

Veszélyes zsarolás Brüsszelből

A botrány és az "aranyvécék" ténye azonban láthatóan nem zavarja Ursula von der Leyent. Az Európai Bizottság elnöke nem kifizetéseket fagyaszt be, hanem épp ellenkezőleg: a háború folytatására és a fekete lyuk etetésére további 135 milliárd eurót kér az európai állam- és kormányfőktől.

Orbán Balázs posztjában egyértelműen kijelentette, hogy a Bizottság terve "őrült ötlet". Szerinte Európa érdeke a mielőbbi béke, így az erőforrásainkat nem szabad egy "számunkra káros konfliktus folytatására és az ukrán háborús maffia finanszírozására" fordítani.

A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy a globalista nyomás soha nem volt erősebb, és Brüsszel hazai szövetségesei is már alig várják, hogy lehetőséget kapjanak az idegen érdekek kiszolgálására – az adóemelés és a megszorítások bevezetésére. De a magyar válasz egyértelmű: "Ursula von der Leyen a magyarok válaszára számíthat, a pénzére viszont nem!"

Forrás: Orbán Balázs/Facebook