Texasi republikánus képviselő: Az illegális határátlépés nem könyörületes és nem is humánus

Megosztás itt:

Egyre nagyobb káoszt okoz az Egyesült Államokban, hogy a déli határvidéken megállíthatatlanul özönlenek az országba az illegális bevándorlók. Joe Biden amerikai elnök és demokrata kormányzata tudatosan duzzaszthatja fel az ország népességét, hogy ezzel is szavazatok millióit szerezze meg.

Hivatalba lépése óta a belbiztonsági minisztérium Afganisztánt, Burmát, Kamerunt, Etiópiát, Ukrajnát és Venezuelát is felvette azon országok listájára, amelyek polgárai jogosultak ideiglenes védelemre az Egyesült Államokban. Ez a státus azt jelenti, hogy az illető – függetlenül attól, hogy jogszerűen érkezett-e – nem csupán maradhat Amerikában, de munkavállalási engedélyre is jogosult, valamint nem lehet kitoloncolni. Az intézkedések révén 1,2 millió fölé emelkedett az ideiglenes védelemre jogosultak száma. Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg több mint 51 millió „külföldi születésű” lakos él az Egyesült Államokban, ami rekordot jelent az amerikai történelemben.

Biden hivatalba lépése óta több mint 8,7 millió illegális bevándorló lépte át a határt. Naponta átlagosan több mint 5000 illegális bevándorlót engednek ki az Egyesült Államokba. Az első száz nap során Biden elnök leállította a határfal építését, és véget vetett Donald Trump volt elnök „Maradj Mexikóban” politikájának.

Ezt az elképesztő áradatot próbálják megállítani a republikánusok, köztük kiemelkedő munkát végez Keith Self texasi kongresszusi képviselő.

Nemzetünk déli határa zűrzavaros. Alkotmányunk egyértelmű, hogy szövetségi kormányunk kötelessége, hogy minden egyes államot megvédjen az inváziótól. A meglévő törvények betartatása és a fizikai akadályok kiterjesztése olyan alapvető lépések, amelyeket meg kell tennünk a határválság megszüntetése érdekében. A határok biztosítása nemcsak polgárainkat és közösségeinket védi, hanem jelzi az amerikai álmot keresőknek, hogy ezt legálisan tegyék. Egy olyan veszélyes utazás megtétele, amely férfiakat, nőket és gyermekeket veszélybe sodor, nem könyörületes és nem is humánus – vélekedik Keith Self, aki a hivatalos weboldalán is ezt az üzenetet terjeszti. A képviselő korábban több televíziós interjúban is arról beszélt, hogy ami a déli határon történik, az már nem krízis, hanem valóságos cunami.

Ez nem pénz kérdése, a Biden-adminisztráció egyszerűen csak visszautasítja, hogy betartsa és betartassa a törvényeket – fogalmazott egy korábbi interjúban a képviselő.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: AFP