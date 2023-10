Terrotámadástól tartanak Olaszországban

Megosztás itt:

Nagy a bizonytalanság Rómában a gettóban. A zsinagóga és a zsidó iskola környékén fokozottan ügyel a rendőrség így külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy minden a legnagyobb rendben van. A héten történt események hatására azonban nem szívesen nyilatkoznak az emberek. Az Izraelbe visszautazó turisták annyit mondtak el a Hír TV-nek, hogy mindenképp szeretnének hazatérni akkor is, ha háború van, mert Izrael a hazájuk.

A gettó itt Rómában igazából soha nem volt nagyon biztonságos. Az emberek egy kicsit mindig úgy érzik, hogy veszélyben vannak ezért mindig is volt rendőri jelenlét. Ezekben a napokban pedig a megszokottnál is jobban odafigyelnek mert most valós lehet a fenyegetés – mondta el riporterünknek egy motoros a gettó bejáratánál.

Az emberek nem ok nélkül bizalmatlanok, hiszen épp a héten volt 41 éve annak, hogy robbantás történt a zsinagógánál, ahol egy 2 éves kisfiú meghalt és 30-an megsérültek. Az emberek pedig nem felejtenek.

Angelónak étterme van a Gettóban de ő nem a saját, hanem az Izraelben élő rokonok életéért aggódik.

„Nekem egy nagynéném és két unokatestvérem van Izraelben, akiket már be is hívtak katonának. Nagyon aggódom értük, de a római zsidó közösséget is nagyon megrázta az, ami Izraelben történt. „ – mondta az étterem-tulajdonos.

Az olasz baloldal ugyan hagyományosan palesztin párti a történteket azonban elítéli.

Közben a jobboldali kormánytöbbség együttérzéséről biztosította a római zsidó hitközséget és Izraelt.

Olaszország támogatja Izraelt, aki egy igazságtalan és könyörtelen agresszió áldozata lett. Erre az egész nyugatnak határozottan kell reagálnia egyrészt a béke keresésével, másrészt minden olyan intézkedés támogatásával, amely a Közel-Keleten és nemzetközi szinten is felszámolja a terrorizmust – Mondta Ciro Maschio, a legnagyobb kormánypárt képviselője.