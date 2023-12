Terrorveszély miatt emelték a készültséget Olaszországban és Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Dupla annyi embert, több mint tizenötezer főt várnak idén a madridi Puerta del Sol-ra az év utolsó napján. A spanyolok mellett több ezer külföldi turista érkezik a hagyományos közös éjféli szőlőevésre, ami miatt fokozott lesz a rendőri készültség a spanyol fővárosban - számolt be spanyolországi tudósítónk, Tóth Brigitta.

Közel ezer rendőr, valamint rengeteg drón lesz szolgálatban, hogy semmilyen veszély ne fenyegesse az óévet búcsúztató tömeget.

A nagy részvételi arányra való tekintettel különös figyelmet fordítanak idén arra is, hogy a vendégeket átvilágítsák és senki ne léphessen be a térre veszélyes, mások megsebzésére alkalmas tárggyal, például szúró- vagy pirotechnikai eszközökkel. A teret már 31-én kora este ki fogják üríteni, hogy mindent ellenőrizzenek és kitakarítsanak, ezzel a lehetséges terrortámadásokat akarják megelőzni, hogy az ünneplők már eleve biztonságosnak nyilvánított területre léphessenek be az éjféli harangszó előtt.

A közel–keleti konfliktus okozta feszültségek miatt Olaszországban is fokozott készültséget rendeletek el az év végére. Az elmúlt időszakban több terrorgyanús személyt toloncoltak ki az országból. Konkrét fenyegetés nem érkezett, de megemelt létszámú rendőr vigyázza idén a köztereken szórakozókat - tájékoztatta a Hír TV-t Jánosi Dalma Olaszországból.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint Itáliában nincs terrorveszély és nem érkezett konkrét támadásról szóló fenyegetés sem.

Ennek ellenére több rendőr vigyázza majd a közterületeken szórakozókat szilveszter éjjel. A nagyobb tömörülések feloszlatására kaptak utasítást, hogy elkerülhető legyen egy esetleges terrortámadás vagy tömeges baleset. Az elmúlt hetekben ugyanis több terrorgyanús személyt távolítottak el az országából. A sajtóhírek szerint a minap újabb rejtőzködő sejtet toloncoltak ki.