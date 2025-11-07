Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

2025. november 07., péntek 09:41 | Origo
Air Force One fehér por Andrews Air Base terrorista merénylet

Többen rosszul lettek, miután egy gyanús csomagot bontottak fel az Air Force One, az amerikai elnöki repülőgép bázisán. A csomagban ismeretlen fehér port találtak, a hatóságok azonnal kiürítették az épületet.

  • Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

teljes cikk az Origo honlapján található.

Többen rosszul lettek, miután egy gyanús csomagot bontottak fel a washingtoni Joint Base Andrews katonai repülőtéren, amely az amerikai elnöki repülőgép, az Air Force One bázisa is. A hatóságok szerint a csomagban egy eddig ismeretlen fehér port találtak, az érintett épületet azonnal kiürítették, és lezárták a környéket - írja a BBC.

A Joint Base Andrews szóvivője közölte, hogy a csomag felbontása után több ember rosszul lett, őket azonnal orvosi ellátásban részesítették. Állapotuk stabil, de a hatóságok elővigyázatosságból két egymással összeköttetésben álló épületet is evakuáltak. 

A helyszínre elsőként érkező mentők és vegyvédelmi szakemberek nem találtak közvetlen veszélyt, a bázis működése időközben helyreállt – közölték. Az amerikai CNN információi szerint a csomag ismeretlen eredetű fehér port tartalmazott, és politikai propagandát is találtak benne. 

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi lehetett az anyag, illetve hogyan és ki küldhette a csomagot a bázisra. A bázis Maryland államban, Washington D.C. közelében található, és innen indul az amerikai elnök a hivatalos útjaira. Az eset miatt ideiglenesen szigorították a biztonsági intézkedéseket, és további vizsgálatok is várhatók. A kezdeti tesztek alapján a fehér por nem tartalmazott veszélyes anyagot, de a hatóságok nem zárták ki, hogy további laboratóriumi vizsgálatokra szükség lesz. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Folyamatosan forgolódik? Nem tud aludni? Adunk néhány szuper tanácsot

Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

Személyiségteszt: a kisujj hosszából megjósolható, milyen munka passzol hozzád

Elhagyott pénztárcát talált az esztergomi nő, botrány, mit művelt vele

Ezt kell most tenned a gyümölcsfáiddal, hogy jövőre szép termés legyen

Hidegrázás kerülgette a razgradiakat a Fradi-stadionban, még a szpíker hangja is elakadt + videó

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Termékvisszahívás: akár agyhártyagyulladást is okozhat a népszerű termék

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

További híreink

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
2
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
3
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
4
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
5
Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen
6
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
7
Orbán Viktor: Egy olyan hátország épült ki, amellyel a Brüsszelből érkező támadásokat is ki lehet védeni + videó
8
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
9
Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó
10
Szijjártó Péter: A magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!