Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Többen rosszul lettek, miután egy gyanús csomagot bontottak fel a washingtoni Joint Base Andrews katonai repülőtéren, amely az amerikai elnöki repülőgép, az Air Force One bázisa is. A hatóságok szerint a csomagban egy eddig ismeretlen fehér port találtak, az érintett épületet azonnal kiürítették, és lezárták a környéket - írja a BBC.

A Joint Base Andrews szóvivője közölte, hogy a csomag felbontása után több ember rosszul lett, őket azonnal orvosi ellátásban részesítették. Állapotuk stabil, de a hatóságok elővigyázatosságból két egymással összeköttetésben álló épületet is evakuáltak.

A helyszínre elsőként érkező mentők és vegyvédelmi szakemberek nem találtak közvetlen veszélyt, a bázis működése időközben helyreállt – közölték. Az amerikai CNN információi szerint a csomag ismeretlen eredetű fehér port tartalmazott, és politikai propagandát is találtak benne.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi lehetett az anyag, illetve hogyan és ki küldhette a csomagot a bázisra. A bázis Maryland államban, Washington D.C. közelében található, és innen indul az amerikai elnök a hivatalos útjaira. Az eset miatt ideiglenesen szigorították a biztonsági intézkedéseket, és további vizsgálatok is várhatók. A kezdeti tesztek alapján a fehér por nem tartalmazott veszélyes anyagot, de a hatóságok nem zárták ki, hogy további laboratóriumi vizsgálatokra szükség lesz.

