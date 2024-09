Terrortámadás készült Ferenc pápa ellen Indonéziában + videó

Hét terrorgyanús személyt tartóztattak le Indonéziában merénylet gyanújával. Az olasz sajtó arról számol be, hogy terrortámadást terveztek a katolikus egyházfő ellen 45-dik apostoli látogatásán. Meg akarták gyilkolni, vagy megsebesíteni Ferenc pápát - számol be a indonéziai terrorista ellenes egység, mely hét személyt fogott el, akik feltehetően terrorista merénylet végrehajtását készítették elő a szentatya ellen. Az egyik személy otthonában drónt, nyilakat, valamint iszlám propagandát tartalmazó röpcédulákat találtak. A kivizsgálások folyamatban vannak, a hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy összehangolt támadást készítettek-e elő, azaz a gyanúsítottak kapcsolatban álltak-e egymással, bár nehéz elképzelni, hogy önálló akcióra készültek volna. Mind a hét letartóztatott személy esetében bebizonyosodott, hogy dinamit támadással fenyegetőző üzeneteket tettek közzé a világhálón Ferenc pápa első hivatalos beszédének elhangzása közben, amelyet szerdán reggel Dzsakartában, az elnöki palotában intézett a politikai vezetőkhöz. Az antiterrorista csoport szóvivőjének beszámolója szerint a letartóztatott személyek egyike maga jelentette be a Youtube csatornán, hogy terrorista támadást fog elkövetni a pápa ellen, érdemes követni az eseményeket. A sikeres megelőzésnek köszönhetően a szentatya jól van és folytatja 45-dik apostoli látogatását egészen szeptember 13-ig.

