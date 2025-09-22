Keresés

Terrorkészültség Bukarest iskoláiban: a hatóságok nyugalomra intik a szülőket + videó

2025. szeptember 22., hétfő 13:11 | HírTV

Az intézményekhez vasárnap éjjel küldött e-maileket egy ismeretlen, és azt írta, hogy hétfőn orvosokat és gyerekeket fog megölni. A részletekről Hermann Endre tudósított Bukarestből.

Egy külföldi IP címről névtelen, fenyegető üzenetek érkeztek Románia szerte. Az „Angela” aláírással ellátott levelek mintegy 400 intézményhez jutottak el a következő üzenettel: „Semmi sem fog megállítani, minél több gyereket megölök, valódi mészárlás lesz. Két Beretta pisztollyal fogok bemenni az iskolába és ha kiérkezik a rendőrség magammal is végzek.” A leveleket az intézmények hivatalos e-mail címeire küldték, így több bukaresti iskola és kórház mellett magyar megyék is érintettek, így Maros, Kolozsvár és Brassó megye is. Ezekben az intézményekben az igazgatók tájékoztatást kaptak, miszerint jogosulatlan személyek semmiképp sem tartózkodhatnak az iskolák, kórházak területén. Emellett a fővárosi rendőrség a Román Hírszerző Szolgálattal együttműködve megkezdte a nyomozást.

A hatóságok nyugalomra intik úgy a szülőket mint a kórházi dolgozókat, ugyanis az eddigi vizsgálatok alapján nincsenek olyan jelek, amelyek alátámasztanák, hogy a beérkezett fenyegetések valósak lennének. Ennek ellenére a fenyegetést kapott iskolák és kórházak környékén járőrök és csendőrök jelentek meg és a beléptetést is korlátozták, így például a szülők nem léphetnek be az érintett intézmények épületébe: a gyerekeket az óvónők és gondozók a kapunál veszik át, majd a tanítás lejártával ugyancsak a kapuig kísérik őket, így csökkentve a fenyegetettség kockázatát.

