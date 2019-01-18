Terrorizmussal gyanúsítják az oslói késelőt

2019. JANUÁR 18., PÉNTEK
GÁL KINGA FIDESZES EP-KÉPVIESLÕ: NINCSENEK OBJEKTÍV MÉRÕSZÁMAI A JOGÁLLAMISÁGNAK, EZÉRT NEM IS LEHET JOGALAPJA SEMMILYEN VIZSGÁLATNAK P9, HÍRTV.
EGYETLEN ORSZÁG SEM AKARJA BEFOGADNI A TERRORIZMUSÉRT ELÍTÉLT AHMED H-T ORIGO.
EDDIG NEM JELÖLT ÚJ DELEGÁLTAT AZ LMP A NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSÉBE A VISSZAHÍVOTT DEMETER MÁRTA HELYÉRE.
NÉZÕPONT: A JOBBIKKAL SZIMPATIZÁLÓK 1/3-ÁT ÉS A BALOLDALI SZAVAZÓK 1/5-ÉT ELVESZTENÉ EGY KÖZÖS EP-LISTAÁLLÍTÁS ESETÉN AZ ELLENZÉK.
A SZÁZADVÉG KUTATÁSA SZERINT A MAGYAROK TÖBBSÉGE NEM TÁMOGATJA A SZTRÁJKOT ÉS NEM KÉR AZ ELLENZÉKI SZÍNJÁTÉKBÓL.
SZÁZADVÉG: A VÁRAKOZÁSOKON FELÜL NÕTT A MAGYAR GAZDASÁG M1.
SZOMBATON ORSZÁGSZERTE FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, FORGALOMLASSÍTÓ AKCIÓKKAL TÜNTETNEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN.
BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN, AZ OKTOGONON, A SZABADSÁG HÍDNÁL, A HÕSÖK TERÉN ÉS A GUNDEL ÉTTEREMNÉL SZERVEZNEK DEMONSTRÁCIÓT.
KÉTÓRÁS FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT TARTOTT GYÕRBEN AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET.
FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: NEMESDY ERVIN VÁLTHATJA DABÓCZI KÁLMÁNT A BKK ÉLÉN.
3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT.
A SZOKÁSOSNÁL JÓVAL KISEBB ÜTEMBEN FOGY AZ ÉTKEZÉSI ALMA VILÁGGAZDASÁG.
TÍZEZREK KÍSÉRTÉK PÉNTEKEN UTOLSÓ ÚTJÁRA AZ GDANSKBAN PAWEL ADAMOWICZOT, A VÁROS MÚLT HÉTVÉGÉN MEGGYILKOLT FÕPOLGÁRMESTERÉT.
LENGYEL ÜGYÉSZSÉG: A GDANSKI POLGÁRMESTER GYILKOSA MÁS ERÕSZAKOS AKCIÓKAT IS TERVEZETT.
LENGYELORSZÁG ELLENZI AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK JOGÁLLAMISÁGI FELTÉTELEKHEZ KÖTÉSÉT.
FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY FÉRFI A PRÁGAI VENCEL TÉREN - KÖZÖLTE A CSEH RENDÕRSÉG TWITTEREN.
JÓVÁHAGYTA A SVÉD PARLAMENT STEFAN LÖFVEN KINEVEZÉSÉT KORMÁNYFÕNEK.
FEHÉR HÁZ: NEM MEGY AMERIKAI KÜLDÖTTSÉG A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMRA, A KORMÁNYZATI LEÁLLÁS MIATT.
FEBRUÁR VÉGÉN TALÁLKOZIK DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL - JELENTETTE BE PÉNTEKEN A FEHÉR HÁZ.
UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: NEM SZABAD ENGEDNI, HOGY MOSZKVA MANIPULÁCIÓRA HASZNÁLJA FEL A KERCSI-SZOROS NÉMET ÉS FRANCIA MEGFIGYELÉSÉT.
TERRORIZMUSSAL GYANÚSÍTANAK NORVÉGIÁBAN EGY FIATAL OROSZ FÉRFIT, AKI CSÜTÖRTÖKÖN MEGKÉSELT EGY NÕT EGY OSLÓI BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTBAN.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: VLAGYIMIR PUTYIN BELEEGYEZETT ANGELA MERKEL KÉRÉSÉBE, HOGY NÉMET SZAKÉRTÕK FIGYELHESSÉK MEG A KERCSI-SZOROS HAJÓZHATÓSÁGÁT.
HOLTAN TALÁLTAK RÁ A JAPÁN-TENGEREN KÉT PILÓTÁRA IS AZ OROSZ LÉGIERÕ KÉT SZU-34-ES VADÁSZBOMBÁZÓJÁNAK ELÕZÕ NAPI BALESETÉT KÖVETÕEN.
SZERBIA HÉT HELIKOPTERT KAP MÉG AZ IDÉN OROSZORSZÁGTÓL, EZZEL IS MEGERÕSÍTI HADEREJÉT.
SZERBIA SZÁMÁRA LÉTFONTOSSÁGÚ GÁZMEGÁLLAPODÁSOKAT ÍRT ALÁ ALAKSZANDAR VUCSICS SZERB, ÉS VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK BELGRÁDBAN.
PRISTINAI HÍRPORTÁL: KOSZOVÓ NEM VONJA VISSZA A SZERB ÉS BOSZNIAI ÁRUKRA KIVETETT VÉDÕVÁMOT.
TERRORSZERVEZETI TAGSÁGÉRT 10 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK ANKARÁBAN A VÁCLAV HAVEL-DÍJAS KORÁBBI TÖRÖK BÍRÓT, MURAT ARSLANT.
A LÍBIAI HADSEREG VÉGZETT AZ AL-KAIDA EGYIK VEZETÕJÉVEL LÍBIA DÉLI RÉSZÉN
AZ EDDIG FELTÉTELEZETTNÉL TÖBB, VILÁGSZERTE KILENCMILLIÓ IDÕ ELÕTTI HALÁLESETET OKOZ A LEVEGÕBEN LÉVÕ SZÁLLÓPOR - MAX PLANCK INTÉZET.
A VILÁGON 2,1 MILLIÓ ELEKTROMOS AUTÓT ADTAK EL TAVALY, AZ IDÉN PEDIG VÁRHATÓAN 2,7 MILLIÓT - CAM NÉMET AUTÓIPARI KUTATÓINTÉZET.
A NEMZETI FELSZABADÍTÁSI HADSEREG BALOLDALI GERILLASZERVEZET TAGJA VOLT A CSÜTÖRTÖKI, 21 ÉLETET KÖVETELÕ BOGOTAI ROBBANTÁSOS MERÉNYLET ELKÖVETÕJE.
KEDDEN, 86 ÉVES KORÁBAN MEGHALT NÉMETH JUDIT AKADÉMIKUS, A HAZAI NEHÉZION-FIZIKAI KUTATÁSOK EGYIK ISKOLATEREMTÕ ALAKJA, AZ MTA RENDES TAGJA.
AUTÓBUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT BÁTONYTERENYE BELTERÜLETÉN, AZ AUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT TOVÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN RENDELTEK EL LÁTOGATÁSI TILALMAT.
DEMONSTRÁCIÓK MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN IS SZOMBAT DÉLUTÁN ÉS ESTE, ÉS TÖBB TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRAT MENETRENDJE IS MÓDOSULHAT.
HÉTVÉGÉTÕL AZ M2-ES AUTÓÚT ÚJ BAL PÁLYÁJÁN HALADHAT A FORGALOM DUNAKESZI ÉS GÖD KÖZÖTT.