Terrortámadásra készülő fiatalokat vett őrizetbe a spanyol rendőrség + videó

Megosztás itt:

Ezen a héten már két dzsihadizmus elleni akciót is sikeresen hajtottak végre a spanyol rendőrök. Szerdán három kiskorút vettek őrizetbe Madridban és Barcelonában, akiket már egy ideje követtek az interneten keresztül. A közösségi oldalaikon az Iszlám Államhoz kapcsolódó tartalmakat osztottak meg és amellett, hogy nyilvánosan méltatták a terrorista csoportok tagjait, az iszlám vallás védelmében elkötelezték magukat merényletek végrehajtása mellett is; ennek kapcsán már a lehetséges célpontokat is megjelölték.

A rendőrség akkor határozta el magát a leleplező akció mellett, amikor beszereztek egy robbanószerkezet-gyártásról szóló kézikönyvet és nekiláttak a bombakészítésnek. A rendőrök a hét elején egy másik terrorizmus elleni akciót is sikeresen teljesítettek. Akkor kilenc embert tartóztattak le Melillában és egy másikat a szomszédos Marokkó egyik városában. Ők is szélsőséges ideológiát vallanak és amellett, hogy merényleteket terveztek, embereket toboroztak a dzsihadista ügyek teljesítése érdekében.

A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából: