Terroristákat támogatott egy francia muszlim szervezet

2018. OKTÓBER 2., KEDD FIDESZ: EGÉSZ EURÓPÁT BEVÁNDORLÓ KONTINENSSÉ TENNÉ A MOSTANI MIGRÁNSPÁRTI, BRÜSSZELI ELIT. A KÖZELGÕ EP-VÁLASZTÁSOK MIATT ÉRIK TÁMADÁSOK A MINISZTERELNÖKÖT, ÉS EZ CSAK ERÕSÖDNI FOG MONDTA A FIDESZ-KDNP SZÓVIVÕJE. ÁDER JÁNOS: KÖZÖS, NEMZETI ÁLLÁSPONTOT KELL KIALAKÍTANI A KLÍMAVÁLTOZÁS ÜGYÉBEN. HIVATALI VESZTEGETÉS MIATT FELJELENTÉST TETT A JOBBIK ORBÁN VIKTOR REPÜLÕS UTAZÁSAI MIATT. A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ MEGHÍVÁSÁRA, LEMONDÁSA UTÁN AMERIKÁBA UTAZIK SZÉL BERNADETT. OKTÓBERBEN KEZDÕDIK A DEMOGRÁFIAI KONZULTÁCIÓ, MELY A GYERMEKVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉNEK KÉRDÉSEIT CÉLOZZA MAGYAR IDÕK. CSALÁDÜGYI ÁLLAMTITKÁR: 18 EZER FORINT LEHET IDÉN A NYUGDÍJPRÉMIUM, A PÉNZT MÉG AZ ÉV VÉGE ELÕTT MEGKAPJÁK AZ ÉRINTETTEK KOSSUTH RÁDIÓ. EGY LÉGIUTAS-KÍSÉRÕ, A PILÓTA ÉS AZ EGYIK UTAS FOGTA LE AZT A FÉRFIT, AKI TÖBBSZÖR MEGÜTÖTTE BARÁTNÕJÉT A WIZZAIR BÁZEL FELÉ TARTÓ JÁRATÁN UTAZOMAJOM.HU. PATKÁNYOK SZALADGÁLNAK A FÕVÁROSI HIDAK LÁBÁNÁL, A PATKÁNYIRTÁSÉRT FELELÕS KONZORCIUM A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁT ÍGÉRI INDEX.HU. AZ EURÓPAI UNIÓ 1,5 MILLIÓ EURÓ SÜRGÕSSÉGI SEGÉLYT BOCSÁT AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI SZÁMÁRA. EURÓPAI BIZOTTSÁG: AZ EURÓPAI UNIÓ EGYMILLIÓ EURÓ TÁMOGATÁST AD A SZEPTEMBER MÁSODIK FELÉBEN NIGÉRIÁBAN PUSZTÍTÓ ÁRADÁSOK KÁROSULTJAINAK. KÁRPÁTALJA MEGYEI HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG: KÁRPÁTALJÁRÓL 500 ÚJONCOT SOROZNAK BE IDÉN ÕSSZEL AZ UKRÁN HADSEREGBE. SZLOVÁK RENDÕRSÉG: LEGKEVESEBB HETVENEZER EURÓT FIZETETT JÁN KUCIAK SZLOVÁK OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁÉRT A MEGRENDELÕ SZEMÉLY. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTEK NÉMETORSZÁGBAN HAT FELTÉTELEZETT SZÉLSÕJOBBOLDALI TERRORISTÁT. HORST SEEHOFER: AZ ELFOGÁS A JOBBOLDALI RADIKÁLISOK ÉS A SZÉLSÕJOBBOLDALIAK ELLEN ALKALMAZOTT ZÉRÓ TOLERANCIA BIZONYÍTÉKA. NÉMET ÁLLAMFÕ: AZ ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ÖNELLENTMONDÁS, MERT A DEMOKRÁCIA VAGY LIBERÁLIS, VAGY NEM DEMOKRÁCIA. SZIJJÁRTÓ PÉTER SZERINT A NÉMET ÁLLAMFÕ NEM TUDJA ELFOGADNI, HOGY MAGYARORSZÁG NEM LESZ BEVÁNDORLÓORSZÁG. ÕRIZETBE VETTEK EGY BEVÁNDORLÓKNAK SEGÍTÕ POLGÁRMESTERT OLASZORSZÁGBAN. ÖSSZECSAPÁSOKKÁ FAJULT A KATALÓNIAI NÉPSZAVAZÁS EGY ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA SZERVEZETT MENET. TÍZ ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNT KAPOTT FETHULLAH GÜLEN TESTVÉRE, A 2016. JÚLIUSI PUCCSKÍSÉRLET KITERVELÉSÉÉRT ANADOLU. A SZRKIPAL-ÜGY EGYIK GYANÚSÍTOTTJA, ANATOLIJ CSEPIGA, OROSZ HÍRSZERZÕ SZERVEZTE MEG 2014-BEN VIKTOR JANUKOVICS UKRÁN EXELNÖK OROSZORSZÁGBA MENEKÜLÉSÉT UKRÁN SAJTÓ. BREXIT-ÜGY: A THERESA MAY ÁLTAL KITALÁLT KILÉPÉSI TERVEZET VISSZAVONÁSÁT SÜRGETIK BRIT KONZERVATÍV KÉPVISELÕK. BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: LESZ "ELÉGSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI MUNÍCIÓ", HA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL ZÁRUL A BREXIT. PÁRIZSBA TELEPÜL ÁT MINTEGY 70, LONDONBAN SZÉKELÕ, UNIÓS PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGET IS FOLYTATÓ BANK A BREXIT MIATT - FINANCIAL TIMES. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK: TÖBB MILLIÁRD FONT ÉRTÉKÛ BRIT EXPORTOT ÉRINTENEK AZ EURÓPAI ÉS A KÍNAI TERMÉKEKRE KIRÓTT AMERIKAI BÜNTETÕVÁMOK. DONALD TRUMP SZERINT A DEMOKRATÁK PRÓBÁLJÁK MEG LEJÁRATNI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI JELÖLTJÉT, BRETT KAVANAUGH-T. EGY ANYAMEDVE ÉS KÉT BOCSA HALÁLRA MART EGY 18 ÉVES FIATAL FÉRFIT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ALASZKÁBAN. EGY ÚJABB, EZÚTTAL KÖZEPES, 5,9-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG INDONÉZIÁT. HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ 54-ES FÕÚTON, HELVÉCIA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ZÁMOLY BELTERÜLETÉN. MINTEGY 175 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ CSEMPÉSZETT CIGARETTÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY KISBUSZBAN, VÁSÁROSNAMÉNYBAN. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI EGY KÉSSEL ÉLETVESZÉLYESEN MEGSEBESÍTETT EGY 22 ÉVES MÁSIK FÉRFIT BEKECSEN.