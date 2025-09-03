Terroristák zsebében landolnak a segélyek – ezért nem érnek véget a háborúk

Megosztás itt:

Szomáliában a kutatók „az ellátási lánc minden szakaszában” eltérítést találtak: a Világélelmezési Program (WFP) költségvetésének csaknem felét kartellszállítási kifizetések, „szellemtáborok” által elsikkasztott segélyek, harcosok családtagjai által igénybe vett segélyek és helyi „kapuőrök” által elsikkasztott segélyek tették ki – írja a V4NA.

Végül a tanulmány megállapította, hogy a segélyeknek csupán a 12,5–17,5 százaléka jutott el a rászoruló szomáliaiakhoz.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres által megrendelt, „szigorúan bizalmas” minősítésű 2023. júliusi belső jelentés tartalmazott olyan szomáliai belső menekültek (IDP) állításait, akik szerint „kényszerítették őket, hogy a kapott pénzügyi segély felét fizessék ki hatalmon lévő személyeknek, különben kilakoltatással, letartóztatással vagy a kedvezményezettek listájáról való törléssel fenyegették őket” – számolt be a Reuters.

