Terroristák szerepelnek a plakátokon, amelyekkel a palesztinpárti tüntetéseket hirdetik Olaszországban + videó

Erőszakos tüntetésekre készül Olaszország, a hétvégére újabb tömeges megmozdulásokat jelentettek be. Igen meglepő, hogy a palesztin párti békés tüntetést megtöltött pisztolyokkal hirdetik a közösségi médiában. A belügyminisztérium most hétvégén is komoly zavargásokra, utcai gerilla harcokra számít. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter rendkívüli ülésre hívta össze a nagyvárosok prefektusait, elrendelte, hogy fokozott készültséggel lépjenek fel a hétvégén esedékes tüntetéseken. Kétségtelen, hogy a világhálón megjelent magasba tartott pisztolyok látványa nem ígér sem békés, sem biztonságos megmozdulást. Október 4-én nagyszabású tüntetésre készülnek Rómában, de más nagyvárosban is lesznek palesztin párti felvonulások. Aggasztó, hogy a Közel - Kelet békéjéért utcára vonulók az erőszakot és a pusztítást használják, hogy felhívják a figyelmet magukra és arra kényszerítsék a Giorgia Meloni vezette kormányt, hogy szakítson meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel. Nyugtalanító a politikai erőszak felerősödése. A tüntetéseket békésnek hirdetik meg, de gyakran erőszakba torkollnak. A palesztin párti megmozdulások résztvevőinek nagy része migráns. Sokan palesztin kendővel takarják el az arcukat, hogy a rendbontások után a hatóságok nehezebben tudják azonosítani. Az olasz televízióban egy egyiptomi másodgenerációs bevándorló azt nyilatkozta, késekkel és pisztollyal jár ki a tüntetésre, bár nem használta egyetlen alkalommal sem. Azt is elmondta, valójában a kormány politikája ellen demonstrálnak, amiért nem veszi figyelembe a társadalom peremén élők nehézségeit.