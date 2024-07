Terrorelhárító katonát késeltek Párizsban

Pensées au militaire blessé ce soir à la gare de l’Est, déployé dans le cadre de l’opération Sentinelle. Soutien et reconnaissance à nos forces armées qui participent plus que jamais à assurer la sécurité des Français. https://t.co/iMIRumMGUO

