Terrorcselekménynek minősítették a strasbourgi lövöldözést

Terrorcselekménynek minősítette a strasbourgi lövöldözést a Párizsi ügyészség – közölte a BBC. A támadásban ketten meghaltak, tizenegyen megsebesültek.

A támadó nem volt ismeretlen a hatóságok számára. A 29 éves férfi tűzharcba is keveredett a rendőrökkel, megsérült, de sikerült elmenekülnie. Egy karácsonyi vásár közelében nyitott tüzet, a rendőrség lezárta a környékét. A városban ülésezik az Európai Parlament is, ezt az épületet is lezárták a lövöldözés után.

A francia belügyminiszter arra szólította fel a lakosságot, hogy maradjanak otthon, ne menjenek az utcára.