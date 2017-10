MAGYARORSZÁG MEGVÉTÓZTA A NATO-UKRAJNA BIZOTTSÁG ÜLÉSÉT AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY MIATT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG NEM TUDJA TÁMOGATNI UKRAJNA INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEIT. A TITKOSSZOLGÁLATOKKAL VIZSGÁLTATNÁ KI A SOROS GYÖRGYHÖZ KÖTHETÕ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAIT ORBÁN VIKTOR - KOSSUTH RÁDIÓ. ORBÁN: A "SOROS-HÁLÓZATNAK" KITERJEDT BEFOLYÁSI ÖVEZETE VAN BRÜSSZELBEN. SOROS GYÖRGY: A GYÛLÖLET SZÍTÁSA VESZÉLYES FEGYVER, EGY IDÕ UTÁN A GYÛLÖLET MINDIG A GYÛLÖLETKELTÕK ELLEN FORDUL ÉLET ÉS IRODALOM. MSZP: A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK NEM VÁLHATNAK A FIDESZ GYÛLÖLETPROPAGANDÁJÁNAK ESZKÖZÉVÉ! SZIGETVÁRI VIKTOR: HAGYJON FEL AZ OROSZ PROPAGANDAHÍREK GYÛLÖLETKELTÉST SZOLGÁLÓ TERJESZTÉSÉVEL A FIDESZ! GYURCSÁNY: AZ LMP A LEGNAGYOBB AKADÁLYA, HOGY AZ EGYÉNI KÖRZETEKBEN LEGYÕZZÉK A FIDESZT - RTL KLUB. SZÉL BERNADETT: GYURCSÁNY NEVÉHEZ BUKOTT KORMÁNYZÁS FÛZÕDIK, SZEMÉLYES FELELÕSSÉGE VAN ORBÁN HATALOMRA KERÜLÉSÉBEN - RTL KLUB. LMP: GYURCSÁNY ELVESZTETTE JÓZAN ÍTÉLÕKÉPESSÉGÉT. EGYELÕRE NEM LESZ FELELÕSSÉGRE-VONÁS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONTNÁL A SZABÁLYTALAN TENDEREK MIATT. MEGTARTJÁK SZTRÁJKJUKAT A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ MÛVÉSZEI, A MÁRCIUSBAN MEGSZÜNTETETT KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS MIATT. KIRÚGTA A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI ÜGYBE KEVEREDETT FÕRENDEZÕT, MARTON LÁSZLÓT A VÍGSZÍNHÁZ. 2016-HOZ KÉPEST CSAKNEM EGYMILLIÁRD FORINTTAL TÖBBÉRT VÁSÁROLT MENTÕAUTÓKAT AZ ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT - MAGYAR NEMZET. A KATALÁN PARLAMENT MEGSZAVAZTA A "KATALÁN KÖZTÁRSASÁG" FÜGGETLENSÉGÉT KINYILVÁNÍTÓ JAVASLATOT. MARIANO RAJOY: NYUGALMAT KÉREK MINDEN SPANYOLTÓL, A JOGREND HELYRE FOGJA ÁLLÍTANI A TÖRVÉNYESSÉGET KATALÓNIÁBAN. A SPANYOL KORMÁNY FELOSZLATJA A KATALÁN KORMÁNYT - JELENTETT BE MARIANO RAJOY SPANYOL MINISZTERELNÖK. A SPANYOL KORMÁNY DECEMBER 21-RE ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT ÍR KI KATALÓNIÁBAN. BERLIN SZERINT A KATALÁN PARLAMENT ISMÉT MEGSÉRTETTE A SPANYOL ALKOTMÁNYT. LONDON ELUTASÍTJA, AZ ÉSZAKÍR BRITELLENES MOZGALOM ÜDVÖZLI A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓT. OLASZ KÜLÜGYMINISZTER: RÓMA NEM ISMERI EL A FÜGGETLENSÉG EGYOLDALÚ KIKIÁLTÁSÁT. DONALD TUSK: AZ EU TOVÁBBRA IS KIZÁRÓLAG A SPANYOL KORMÁNNYAL FOG TÁRGYALNI. TELJES TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA EMMANUEL MACRON A SPANYOL KORMÁNYFÕT. VARSÓ: SPANYOLORSZÁG BELÜGYE A MADRIDI KORMÁNY ÉS KATALÓNIA VITÁJA. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: KATALÓNIA SPANYOLORSZÁG SZERVES RÉSZE. EGYELÕRE MÉGSEM HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA A KENNEDY-GYILKOSSÁG TITKOS DOKUMENTUMAINAK EGÉSZÉT TRUMP. MIGRÁNSJOGOKÉRT TÜNTETÕ EMBEREK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓS KALIFORNIÁBAN, TÖBBEN KÖNNYEBBEN MEGSEBESÜLTEK. FRANCIAORSZÁG ELINDÍTOTTA AZ AFRIKAI MENEKÜLTÁTHELYEZÉSI PROGRAMJÁT. MEGSEBESÜLT A HAMÁSZ GÁZAI BIZTONSÁGI FÕNÖKE EGY ROBBANTÁSOS MERÉNYLETKÍSÉRLETBEN. AZ ÉLÕSERTÉS, A BELSÕSÉGEK ÉS MÁS ÁLLATI TERMÉKEK IS FELKERÜLTEK AZ UNIÓ ELLENI OROSZ EMBARGÓS LISTÁRA. ÉLETFOGYTIGLANT KAPOTT A PARTI ÕRSÉG TÖBB VOLT TAGJA ANKARÁBAN, MERT AZ ÍTÉLET SZERINT RÉSZT VETTEK A TAVALYI PUCCSKÍSÉRLETBEN. ÉSZAK-KOREA HAZAENGED EGY FELSÉGVIZEIRE TÉVEDT DÉL-KOREAI HALÁSZHAJÓT. HÁROM AUTÓ ÉS EGY MOTOROS ÜTKÖZÖTT A 3-AS FÕÚTON MÁLYI KÖZELÉBEN, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. LEZUHANT EGY KISREPÜLÕGÉP ÉRSEKCSANÁD MELLETT, A PILÓTÁT KOPONYASÉRÜLÉSEKKEL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA. KÉT TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT TÖKÖLÖN A HUNYADI ÚTON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XV. KERÜLETBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES BUDAPEST FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN BICSKE TÉRSÉGÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. BÛNPÁRTOLÁSÉRT 3 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE DUNAÚJVÁROS EGYKORI FIDESZES KÉPVISELÕJÉT, G. ROLANDOT A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK. SZEMÉLYAUTÓ ÉS MOTOR ÜTKÖZÖTT EGYMÁSSAL A FÕVÁROSI ERZSÉBET HÍDON, A MOTOROS SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT, NAGY TORLÓDÁS ALAKULT KI.