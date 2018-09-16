2018. szeptember 16.,
vasárnap, Edit napja

Terjed az afrikai sertéspestis Romániában

Hír TV

2018. szeptember 16., vasárnap 16:30

Terjed az afrikai sertéspestis Romániában, újabb délkeleti megyében találtak fertőzött állatokat.
12 romániai megyét érint már a sertéspestis

MTI12 romániai megyét érint már a sertéspestis

Románia az EB-től kér segítséget a sertéspestis megállítására

Hír TVRománia az EB-től kér segítséget a sertéspestis megállítására

Ez már a 13. megye, amelyet elért a kór. Romániában már több mint 160 ezer sertést kellett leölni a fertőzés miatt az elmúlt hetekben.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Feljelentették a Gólya, gólya gilicét

2

Hír TV

„Régóta a bögyömben volt ez a kommunista hölgy”

3

Hír TV

Vendégmunkások verték agyon a badacsonyi borászt

4

Hír TV

Plusz 16 ezer forintra számíthat egy nyugdíjas novemberben

5

Hír TV

Elindul álmai útjára a gyógyíthatatlan beteg Dóri

6

Hír TV

Nincs kétharmad