Terjed az afrikai sertéspestis Romániában

2018. SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP
KITILTHATJÁK A MÛANYAG ZACSKÓKAT MAGYARORSZÁGRÓL, JELENTÕS SZIGORÍTÁSOK 2019-TÕL VÁRHATÓK.
OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK.
A VISSZAESÕ PEDOFILOK ÉS TÖBBSZÖRÖS SZEXUÁLIS BÛNÖZÕK KASZTRÁLÁSÁRA TETT JAVASLATOT A FIDESZ-FRAKCIÓNAK BOLDOG ISTVÁN.
HÁROM TELEPÜLÉSEN TARTANAK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST.
TISZAVASVÁRIBAN ÉS HÁROMFÁN POLGÁRMESTERT, ALSÓSZENTIVÁNON KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK.
ÁTLAGOSAN 16 EZER FORINTOT KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK NOVEMBERBEN, HA A GDP BÕVÜLÉSE MEGHALADJA A 3,5 SZÁZALÉKOT.
VARGA MIHÁLY: MINTEGY 288 MRD FT-OT HAGYOTT A KORMÁNY A CSALÁDOKNÁL TAVALY, 23,5 MRD-DAL TÖBBET, MINT 2016-BAN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AZ EGYETLEN ÁLLAM EURÓPÁBAN, AHOL A KORMÁNY KIKÉRTE AZ EMBEREK VÉLEMÉNYÉT A BEVÁNDORLÁSRÓL.
PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA.
SEM A JOBBIK, SEM AZ LMP NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY FERENC ÁLTAL MEGHIRDETETT MAI TÜNTETÉSEN.
GULYÁS GERGELY (FIDESZ): HA GYURCSÁNY VALAMI ELLEN TÜNTETETT, AKKOR AZ MINDIG NÉPSZERÛSÉG-NÖVEKEDÉST HOZOTT A FIDESZNEK.
ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC.
A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ.
NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST HÉTFÕIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI.
KÖZZÉTETTÉK SVÉDORSZÁGBAN A MÚLT HETI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYÉT; A GYÕZTES A KORMÁNYZÓ SVÉD SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT LETT 28,3 SZÁZALÉKKAL.
A MÁSODIK HELYEN A JOBBKÖZÉP MÉRSÉKELT PÁRT 19,8 SZÁZALÉKKAL, A BEVÁNDORLÁSELLENES SVÉD DEMOKRATÁK PÁRT A HARMADIK 17,5 SZÁZALÉKKAL.
FESZÜLTSÉG TÁMADT HORVÁTORSZÁG ÉS MONTENEGRÓ KAPCSOLATÁBAN A JADRAN KATONAI OKTATÓHAJÓ SORSA MIATT
ZÁGRÁB SZERINT A VITORLÁS A HORVÁT HADITENGERÉSZET TULAJDONA, PODGORICA AZONBAN EZT HATÁROZOTTAN ELUTASÍTJA.
MEGKÉRDÕJELEZI AZ EP ÁLTAL ELFOGADOTT SARGENTINI-JELENTÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT AZ OSZTRÁK ALKANCELLÁR.
HEINZ-CHRISTIAN STRACHE KÉRÉSÉRE AZ OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER AZ EU TANÁCSÁNAK VILÁGOS ÁLLÁSFOGLALÁSÁT KÉRTE A JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL.
NÉPSZAVAZÁST TARTANA LONDON POLGÁRMESTERE A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL, MERT A KILÉPÉS SÚLYOS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ NAGY-BRITANNIÁNAK.
CÁPATÁMADÁS ÁLDOZATA LETT EGY HUSZONÉVES SZÖRFÖS A MASSACHUSETTSI PARTOKNÁL, A STRANDOT LEZÁRTÁK.
TÛKET SZÚR A SZUPERMARKETEKBEN KAPHATÓ EPREKBE EGY ISMERETLEN AUSZTRÁLIÁBAN, QUEENSLAND ÁLLAM 100 EZER DOLLÁR NYOMRAVEZETÕI DÍJAT TÛZÖTT KI.
ELÉRTE KÍNA PARTJAIT A MANGHUT TRÓPUSI VIHAR, AMI LEGKEVESEBB 25 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT A FÜLÖP-SZIGETEKEN.
EURÓPA AZ EURÓPAIAKÉ, A MENEKÜLTEKNEK IDÕVEL HAZA KELL TÉRNIÜK - MONDTA A DALAI LÁMA EGY SVÉDORSZÁGI KONFERENCIÁN.
SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER.
FRONTEX: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK FÕ CÉLPONTJA TOVÁBBRA IS A SPANYOL HATÁR.
TIZENEGYRE EMELKEDETT A TRÓPUSI VIHARRÁ SZELÍDÜLT FLORENCE HURRIKÁN HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON, ABONY KÖZELÉBEN, ÖSSZESEN NÉGYEN SÉRÜLTEK MEG.
PÓTLÓBUSZOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT A BUDAPEST-PUSZTASZABOLCS VASÚTVONALON, MERT LESZAKADT A FELSÕVEZETÉK.
HOLNAP VIZSGÁLJA MEG PSZICHOLÓGUS AZT A 13 ÉVES LÁNYT, AKIT ÁLLÍTÁSA SZERINT KÉT ISMERT SPORTOLÓ SZEXUÁLISAN ZAKLATOTT.
ÁROKBA SODRÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ KÓTAJ BELTERÜLETÉN, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT.
LEZUHANT EGY FÉRFI A SOMLÓI VÁR FALÁRÓL SZOMBATON, MENTÕHELIKOPTERREL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA.
KIGYULLADT EGY TÖBB EZER ÖNGYÚJTÓT SZÁLLÍTÓ FURGON ZALAEGERSZEGEN, A LÁNGOKAT MEGFÉKEZTÉK.