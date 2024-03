Terhes anyát, magzatot sem kímélt a Hamász a brutális erőszakhullámban

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet cikkében az ENSZ szexuális bűncselekményekkel foglalkozó hivatala nemrégiben közzétette a január 29. és ­február 14. között Izraelben végzett vizsgálatának összegzését. Ez nem egy izraeli jelentés a kormány vagy az NGO-k részéről, hanem az ENSZ riportja – hangsúlyozta a héten Jákov Hadasz-Handelszman, ­Izrael budapesti nagykövete.

A közel háromhetes vizsgálat során azt igyekeztek feltárni a szervezet szakértői, hogy a Hamász október 7-i terrortámadása során a palesztin szervezet tagjai követtek-e el szexuális erőszakot a megtámadott civilek ellen. A vizsgálatba továbbá azokat is bevonták, akiket a terroristák túszul ejtettek, majd szabadon engedték őket, valamint egyeztetések zajlottak az izraeli kormánnyal és a védelmi erőkkel.

A túlélők sokkoló brutalitásról számoltak be az ENSZ szakértőinek: többeket csoportosan megerőszakoltak, és volt olyan terhes nő, akinek méhét a nemi erőszak után felvágták, magzatát megszúrták, majd megölték az asszonyt.

A szemtanúk szerint a Hamász terroristái a női holttesteken is erőszakot követtek el. A jelentés több pontban is említést tett azokról a felvételekről, amelyeken félig vagy teljesen levetkőztetett és kivégzett nők láthatók, többüknek a kezét is hátrakötötték a terroristák. A szexuális bűncselekményeket az ENSZ megállapításai szerint bizonyítottan legalább három helyszínen követték el a Hamász tagjai: a Super Nova fesztiválon, a 232-es út mentén, valamint a Reim kibuc területén, ám a vizsgálatok olyan helyszíneket is érintettek, mint például a Gázai övezet határától mindössze néhány kilométerre fekvő Kfar Aza kibuc, ahol a legvéresebb mészárlást hajtották végre a terroristák. Jákov Hadasz-Handelszman szerint a Hamász egy olyan brutális terrorszervezetté vált, mint az Iszlám Állam.

Fotó: MTI/EPA