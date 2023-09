Tengeri támadást indítottak fúrókutak ellen az ukránok

Megosztás itt:

Tengeri fúrókutakat foglaltak vissza az ukrán alakulatok - állítja Kijev. Különböző felvételeken az ukránok szerint az látható, ahogy a Krím-félsziget közelében található olaj- és gáz kitermeléséhez használt platformokat vesznek be a kijevi harcosok - a felvételek hitelességét egyelőre nem tudta megerősíteni a Reuters hírügynökség.

Amennyiben Kijev csapatai valóban elfoglalták a fúrókutakat, azok megtartása komoly kihívást jelenthet az ukránoknak: a Fekete-tengeren ugyanis teljes fölényben van az orosz hadiflotta.

Kijev azonban nem csak a tengeren, de a szárazföldön is sikerekről számolt be: A frontvonal déli és keleti részén is értek el sikereket az ukrán katonák, igaz csak kisebb területeket tudtak ellenőrzésük alá vonni - ez derült ki az ukrán vezérkar jelentéséből. A két hadsereg összecsapásai után azonban holttestek hevernek mindenütt.

"Folytatjuk a keresést. Elsősorban a szemünkkel és a szaglásunkkal kutatunk. Az út mentén és az erdőben is elhunytakat keresünk" - mondta egy ukrán katona.

A holttesteket azonban nem csak azért kutatják fel, hogy tisztességes temetést biztosítsanak számukra: az ukrajnai háborúban ezek a testek is alku tárgyai.

Közben az orosz hadvezetés is jelentett: Moszkva szerint több helyen visszaverték az ukránok támadásait - többek közt Donyecknél és Zaporizzsjánál is sikeres védekezésről számolt be Oroszország. A Föderáció tüzérsége és rakétarendszerei pedig komoly pusztítást végeztek: radarrendszereket, lőszerraktárakat és parancsnoki állásokat is eltaláltak.