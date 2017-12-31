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Tengerbe zuhant a kisrepülő, hatan meghaltak

Hír TV

2017. december 31., vasárnap 22:02

Azt egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát.

Hat ember meghalt, amikor a tengerbe zuhant egy kisrepülőgép Ausztráliában. A gép roncsai jelenleg 13 méteres mélységben vannak a sydney-i öbölben, az áldozatok felszínre hozatalán a búvárok dolgoznak.

A fedélzeten a pilótán kívül 4 brit állampolgár és egy 11 éves gyermek tartózkodott, a hatóságok részleteket nem közöltek. A gép egy helyi városnéző repüléseket kínáló cég tulajdona volt. Azt egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát.

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