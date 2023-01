Templomban gyilkolt egy marokkói migráns Spanyolországban

Megosztás itt:

Mondhatjuk, hogy terrortámadás történt szerda este a dél-spanyolországi Algecirasban, Cádiz megyében.

Egy marokkó férfi sétált be az egyik helyi templomba, majd a nála lévő bozótvágó késsel nyakon szúrta az egyik lelkészt, aki súlyosan megsérült, még este meg is kellett műteni. Ezután átfutott egy másik templomba, ahol meggyilkolta az oltárt takarító sekrestyést, két plébánost pedig megsebesített.

A rendőrök szerencsére gyorsan a helyszínre értek és meg tudták fékezni a támadót, aki a szemtanúk szerint Allah nevét kiabálta a késelések előtt. Reggel már a rendőrség is megerősítette, hogy egy magányos dzsihádista akciójáról van szó, aki egyrészt szabálytalan helyzetben volt Spanyolországban és már meg is kapta a kiutasítási parancsot. Másrészt pedig már figyelték őt egy ideje, mert bár büntetlen előéletű, terrorista csoportokkal tartotta a kapcsolatot és fennállt a veszélye annak, hogy radikalizálódik és terrortámadást követ el, ami végül szerda este meg is történt.

A rendőrök szerint egyik terrorszervezet sem utasította őt az akcióra hanem egyedül tervelte ki és követte el. A bíróság is terrorcselekményként vizsgálja a történteket.

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter felfüggesztette napirendjét Stockholmban, ahol uniós kollégáival találkozott volna, ehelyett hazajön és Algecirasba utazik.

A helyi iszlám közösség már kiadott egy nyilatkozatot, amiben aljas támadásnak nevezte a marokkói férfi tettét és elhatárolódtak tőle. A spanyol hatóságok a 2004-es madridi terrortámadás óta kiemelten kezelik a terrorelhárítási feladatokat. A szerdai támadóval együtt már 1089 dzsihadistátd fogtak el az elmúlt években.