Teljes káosz uralkodik Bécsben az ünneplő, tüntető szíriaiak miatt + videó

Több ezer szíriai gyűlt össze Bécs belvárosában, hogy kifejezzék a Bassár el-Aszad szíriai elnök bukása felett érzett örömüket. Az eredetileg békésnek induló demonstráció azonban káoszba taszította az osztrák fővárost.

Hannes Amesbauer, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) biztonsági szóvivője szerint a résztvevők száma az eredetileg bejelentett háromezer fő helyett több mint tizenkétezerre nőtt. A rendőrség nehezen birkózott meg a város minden kerületéből érkező szíriai tömegekkel, még az eredetileg az Austria–SCR Altach labdarúgó-mérkőzés biztosítására beosztott rendőri erőket is a belvárosba vezényelték. Teljes káosz uralkodik– idézi Amesbauert az Exxpress osztrák napilap.

Míg a média csak tűzijátékokról és petárdákról számol be, valójában riasztópisztolyokból is lövéseket adtak le – hívta fel a figyelmet a szóvivő. A heute.at osztrák hírportál szerint „Allah akbar!” (Isten a legnagyobb) kiáltások is hallatszottak a tömegben.

Dominik Nepp, az FPÖ bécsi elnöke szerint Aszad bukása lehetőséget teremt az Ausztriában élő közel százezer szíriai menekültnek a hazatérésre. „Szíriaiak ezrei ünneplik a rendszerváltást. Mostantól kezdve segíteniük kellene hazájuk újjáépítésében, ahelyett hogy begyűjtik a szociális segélyeket Bécsben” – írta a politikus a közösségi médiában.

Az FPÖ politikusai bírálták a belügyminisztériumot és a rendőrséget a tüntetés kezelése miatt, és lemondásra szólították fel Gerhard Karner belügyminisztert és Omar Haijawi-Pirchnert, az alkotmányvédelmi szolgálat vezetőjét.

Bécs mellett több más európai nagyvárosban is az utcákra vonultak a szíriaiak Aszad bukását ünnepelve. A németországi Essenben például teljesen megbénította a közlekedést a mintegy tizenegyezer tüntető – írja a Der Westen német regionális hírportál.

Hunderte, möglicherweise sogar Tausende Syrer strömen derzeit zur Wiener Oper. Später soll es am Ring eine Marschkundgebung geben.



Die Polizei ist vor Ort und sichert die Versammlung mit Kräften der Ordnungsdiensteinheit und der Landesverkehrsabteilung ab.#w0812 pic.twitter.com/rKY2SPo0SL — Esterreicherr (@Esterreicherr) December 8, 2024

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP