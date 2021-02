Telítettek a csehországi kórházak

2020 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 385 755-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 636 főre emelkedett. Egyre több provokációhoz folyamodhat a baloldal a választások közeledtével - nyilatkozta a KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. Simicskó István szerint az ellenzék képtelen az összefogásra, ezért kamuvideókkal és álhírek terjesztésével csökkentik a védekezés hatékonyságát. A baloldal támogatás helyett folyamatosan akadályozta a koronavírus-járvány elleni védekezést - közölte a Fidesz az ellenzéki pártok kormányzati járványkezelést értékelő vizsgálóbizottsági ülését követő sajtótájékoztatójára reagálva. Márciustól hat hónapra érvényes, ingyenes védettségi igazolványt küld a kormányhivatal azoknak, akik a megelőző hat hónapban az egészségügyi rendszer adatai szerint átestek a koronavíruson vagy beoltatták magukat. Ismerve a kormány rendkívüli aktivitását a vakcinabeszerzésben, Magyarország átoltottsági előnye növekedni fog az európai uniós átoltottsággal szemben - mondta az emberi erőforrások minisztere. Megtalálták a kutatók azt a terápiás módszert, amivel megelőzhetők a koronavírus fertőzés okozta szövődmények - erről beszélt az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A koronavírus brit mutációja könnyebben képes az emberi sejtekhez kapcsolódni és nagyobb mennyiségben termelődik a fertőzöttek szervezetében, tehát több kórokozó ürül, ezért fertőzőbb - mondta Rusvai Miklós víruskutató az M1-en. Bogos Krisztina elmondta: az új gyógyszeres kezeléssel nagyon jók a kezdeti tapasztalatok, azonban akkor a leghatékonyabb, ha a fertőzés első 10 napjában kezdik el alkalmazni. A Fidesz-KDNP kormányzása alatt két és félszeresére emelkedett a családok támogatása, amely arányaiban egész Európában az egyik legmagasabb - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, amelyet a kormány a gazdasági újraindítási akcióterv részeként indított el januárban - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. A falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt boltok újranyitását támogatja a Magyar falu program idén induló negyedik pillére - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A kormány szándéka szerint a következő 10 év iparfejlesztési erőfeszítéseiből és ráfordításaiból kiemelkedő mértékben részesül az élelmiszeripar - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Nőtt az érdeklődés az internetes állampapír-vásárlás iránt a koronavírus-járvány második hulláma idején – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A két nagy hitelminősítő a válság ellenére is befektetésre ajánlott kategóriában tartotta Magyarországot, ez azt jelzi, hogy nemcsak a befektetők, hanem a hitelminősítők is bíznak a magyar gazdaságban - írta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. Közös levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez Karácsony Gergely főpolgármester és Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője az európai újjáépítési források védelmében. A közép-európai térség és benne Magyarország számára a sikeres jövő kulcsa a közös értékeken alapuló európai és euroatlanti integráció - írta Antony Blinken amerikai külügyminiszternek küldött válaszlevelében Szijjártó Péter. Mario Draghi közgazdász, az Európai Központi Bank egykori elnöke elfogadta a miniszterelnöki megbízatást Sergio Mattarella olasz államfőtől. A cseh kormány nem engedheti meg magának, hogy megkerülje a parlamenti alsóházat, és újra kihirdesse a szükségállapotot Csehországban - jelentette ki Andrej Babis kormányfő. A világon 108,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 60,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Előzetes jóváhagyást adtak a Szputnyik V vakcina gyártására a szerbiai látogatáson tartózkodó orosz szakértők, ami azt jelenti, hogy a védőoltás gyártásának első fázisa néhány hónapon belül megkezdődhet a nyugat-balkáni országban is. A romló járványhelyzet miatt alig egy héttel a nyitás után vasárnaptól ismét bezárnak a kocsmák, a vendéglők, a szórakozóhelyek, a színházak és a mozik Kolozsváron. Az utóbbi hét nap adatait tekintve az 5,46 milliós lélekszámú Szlovákiában volt a legmagasabb a világon a lakosság számához viszonyított, koronavírus okozta halálozási arány - írta a hnonline.sk szlovák hírportál. Csehország a jelenlegi koronavírus-járvánnyal kapcsolatban akkor fordul szomszédaihoz segítségért, ha kórházi ágyainak 90 százaléka foglalt lesz - jelentette be Vladimír Cerny egészségügyi miniszterhelyettes. A Szlovákiából érkező forgalmat is korlátozzák Németországban az új típusú koronavírus fokozottan fertőző mutációi miatt - közölte a szövetségi belügyminisztérium. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének egyértelmű lassulását mutatja a terjedés dinamikáját mérő R reprodukciós mutató új becslési sávja. A brit statisztikai hivatal felmérése is a járvány visszavonulására vall. Csaknem minden harmadik koronavírus-fertőzést a B.1.1.7. jelű brit variáns okozott Dániában február második hetében - közölte az SSI dán egészségügyi intézet. A kutatók szerint még ebben a hónapban a brit mutáció válik a dominánssá a skandináv országban. Pakisztán engedélyezte sürgősségi használatra a CanSino Biologics kínai gyógyszergyár koronavírus elleni védőoltását - közölte Fejszál Szultán egészségügy-miniszter. Szállítmányozási nehézségek hátráltatják Brazíliában a koronavírus elleni oltási kampányt, a latin-amerikai ország több városában és régiójában is voltak késedelmek, helyenként pedig fel kellett függeszteni az emberek immunizálását. Jobb hozzáférést kért az afrikai kontinens számára a koronavírus elleni védőoltásokhoz pénteken Peter Maurer, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke. Csaknem száz migránst tartóztattak fel Líbia partjai előtt a Földközi-tengeren - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a Twitter-oldalán. Holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt lakatlan, romos házban Mezőtúron - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának nyomozói az utóbbi hetekben több olyan weboldalt és fórumot is azonosítottak, ahol ismeretlen csalók koronavírus elleni „csodaszereket” próbálnak meg értékesíteni. A Tiszán levonuló árhullám miatt szombaton 20 órától lezárják a szegedi Huszár Mátyás rakpartot - tájékoztatott az önkormányzat. Az elit-világbajnokságra készülő magyar női jégkorong-válogatott felkészülési mérkőzésen szétlövést követően 3:2-re jobbnak bizonyult a házigazda dánoknál. Női kézilabda Európa-liga: Kubany Krasznodar (orosz)-Siófok KC 25:31 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC-Érd 22:28 A bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros labdarúgócsapata leigazolta a hatszoros georgiai válogatott Giorgi Haraisvilit. Budapesten, a Puskás Arénában fogadja a Tottenham Hotspurt a labdarúgó Európa-ligában az osztrák Wolfsberger AC csapata.