Telefonos alkalmazással terelnék a helyes politikai gondolkodás felé a párttagokat

Minden készen áll a kínai Országos Népi Gyűlés 13. rendes évi ülésére – közölte a testület szóvivője a helyszínről tudósító újságírókkal.

„Az ülés március 5-én reggel kezdődik és március 15-én reggel zárul. Nyolc napirendi pontról összesen négy plenáris ülést tartanak majd” – mondta Zang Jezui.

A parlamenti funkciókat betöltő gyűlésen Xiaodu, a mesterséges intelligenciával ellátott robot könnyedén válaszolt az újságírók kérdéseire, és még a közelgő sajtótájékoztatók legizgalmasabb témáit is meg tudja jósolni, az online megjelenő cikkek és hozzászólások elemzésével. Ezen kívül útba is tudja igazítani a médiamunkásokat, felismeri őket, és még le is fényképezi az újságírókat.

A Kínai Kommunista Párt tagjai is igyekeznek minél komolyabb szintű ideológiai tudást felhalmozni a nagy esemény előtt – méghozzá egy okostelefonos alkalmazással, aminek a neve magyarul nagyjából annyit tesz, hogy „Tanulással az erős Kínáért”.

„Szerintem ez az applikáció fantasztikus. Korábban alig figyeltem oda ezekre az ügyekre. De mióta ezt az applikációt használom, látom az országban zajló változást. Sok megható és pozitív energiával teli dolgot látok, ezek engem is arra ösztönöznek, hogy másokon segítsek” – mondta egy egyetemi oktató.

Az applikáció használata, vagyis a folyamatos ideológiai képzésben való részvétel kötelező: az önkormányzatok, egyetemek és cégek utasításba adták a párttagoknak az alkalmazás letöltését.

De van olyan cég is, ahol nemcsak a párttagokat szólították fel erre, hanem az összes alkalmazottat. A Tidal Star Groupnál dolgozókat az applikáció kvízein elért eredményeik alapján rangsorolják, a magas pontszámot elérőket megjutalmazzák, a rosszul teljesítőket pedig további tanulásra ösztönzik. A vállalat kommunista ideológiáért felelős vezetője szerint az alkalmazás használata segít a helyes politikai gondolkodás felé terelni a fiatal alkalmazottakat.

„Az olyan új médiumok használata, mint ez az applikáció, nagyban segíti a vállalatunk fejlődését, különös tekintettel a fiatal dolgozók politikai és ideológiai öntudatára” – mondta Cseng Hong.

A kínai vezetés bírálói, így például a hongkongi ellenzéki erők úgy látják, Peking szintet lépett a hatalomtechnika terén.

„Ennek az applikációnak a népszerűsége a kínai digitális autokrácia felemelkedését mutatja, azt, hogy a kommunista rezsim a digitális és mobilapplikációkat arra használja, hogy népszerűsítse a propagandáját és az ideológiáját” – mondta Joshua Wong, a hongkongi demokráciapárti aktivista.

Egy a Reuters-nek nyilatkozó egyetemi tanár szerint a felettese a körzetében minden oktatótól megkövetelte az applikáció letöltését, egy pekingi lakos pedig arról számolt be, hogy a helyi pártvezetők személyesen emlékeztették az embereket arra, hogy használják az alkalmazást.