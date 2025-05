Teherszállító hajó futott be egy ház kertjébe Norvégiában

Megosztás itt:

Johan Helberg, a ház tulajdonosa, elmondta, hogy az egészet átaludta, csak akkor ébredt fel, amikor a szomszédja becsöngetett hozzá a hírrel.

A partra futott teherhajóról készült képek bejárták az internetet. A felvételeken látható, hogy a hatalmas, 135 méter hosszú, zöldre és pirosra festett konténerszállító hajó orra hajszálra kerülte el a faházat.

Az Orkangerbe tartó, Cipruson bejegyzett NCL Salten csütörtökön reggel 6 óra előtt feneklett meg a norvég hatóságok közlése szerint. Sem olajszivárgásról, sem személyi sérülésről nem tettek jelentést.

Csütörtökön sikertelenül próbálták a hajót a dagállyal kiszabadítani.

A North Sea Container Line (NCL) hajózási társaság bejelentette, hogy együttműködik a hatóságokkal az ügyben, amelynek a rendőrségi közlemény szerint egy gyanúsítottja van, a hajó legénységének egyik tagja. Ugyanakkor az NLC azt is hangsúlyozta, hogy minden bizonnyal véletlen baleset történt, nincs ok szándékosságot feltételezni - idézte a céget a The Guardian brit napilap.

MTI