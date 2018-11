Távozik az amerikai kormányból Jeff Sessions

Menesztette igazságügyi miniszterét az amerikai elnök. Jeff Sessions lemondó levelében jelezte is, hogy Donald Trump kérte fel a távozásra. Az elnök korábban többször is bírálta miniszterét amiatt, hogy a 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozásról szóló vizsgálat elérte a Fehér Házat is. Az elnök átmenetileg kabinetfőnökét, Matthew Whitakert bízta meg az ügyvezető igazságügyi miniszteri feladatokkal.