Távozik a KDNP az Európai Néppártból, ha a Tisza pártot felveszik + videó

Budapesten fogadta Semjén Zsolt Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét. Ezt követően a magyar miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke tartott sajtótájékoztatót. A magyar politikus közölte: áttekintették a háború az orosz-ukrán kérdését is és a Tisza pártnak a kérdését is. Megjegyezte: természetesen látható az a szempont, ami érthető bizonyos szempontból, hogy hét képviselő az hét képviselő. Ebből kifolyólag a Néppárt számára nem mindegy, hogy hány európai parlamenti képviselője van – húzta alá Semjén.

