Távozása előtt Biden még odacsap Oroszországnak

Választási veresége után engedélyezte Ukrajnának a nagy hatótávolságú, precíziós rakéták bevetését orosz területeken Joe Biden amerikai elnök, de úgy tűnik az eszkalációt elsődlegesnek tartó demokraták ennyivel nem érik be.

A The Washington Post arról számolt be a helyzetet ismerő forrásokra hivatkozva, hogy Joe Biden, a távozása előtti napokban még új szankciókat vezethet be az orosz energiaszektorban tevékenykedő vállalatok ellen.

A korlátozások érinthetik az „árnyékflottát” – az orosz olajat más országokba szállító teherhajókat és az üzemanyag-exportáló cégeket – állítják források. A szankciók kapcsolódhatnak az Oroszországgal folytatott tranzakciókat engedélyező bankok engedélyeinek visszavonásához is.

A lap szerint ezzel a lépéssel a január 20-án hivatalba lépő Donald Trump megválasztott elnöknek adna további nyomásgyakorlási lehetőséget Vlagyimir Putyin orosz elnökre, annak érdekében, hogy lezárhassák az ukrajnai konfliktust. A források szerint Biden az energiaárak megugrása miatt „erősebb gazdaságot” kíván átadni utódjának, mint amilyen volt hivatalba lépésekor - ami meglepő állítás figyelembe vége a demokraták és republikánusok között fennálló engesztelhetetlen ellentétre, amely élet-halál kérdést csinál mindenkor a választásokból is, nem beszélve arról, hogy pár héttel ezelőtt még börtönbe akarták juttatni a megválasztott elnököt. Az elnök adminisztrációja ugyanakkor a lap szerint is attól tart, hogy Joe Biden lépései újabb olajár-emelkedést váltanak ki az Egyesült Államokban.

Korábban Biden nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan is arról beszélt , hogy Trump elnök hivatalba lépése előtt új oroszellenes szankciókat vezetnek be. Szerinte az Egyesült Államok már „komoly szankciókat” vezetett be az orosz pénzügyi szektor ellen, de ezeket további hasonló intézkedések követik. Sullivan megjegyezte, hogy ezek az akciók az orosz „hadigépezet” meggyengítését célozzák.

A tanácsadó azt is megjegyezte, hogy Ukrajna január közepéig „több százezer tüzérségi lövedéket, rakéták ezreit és más kritikus képességeket kap, hogy megvédje szabadságát és függetlenségét”.

Emlékezetes, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök december 19-én aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy az orosz gázért a külföldi vásárlók bármely orosz bankon keresztül fizessenek, vagyis kikerülte a Gazprombank ellen bevezetett USA-szankciókat. Ez a fizetési mód 2025 első negyedévének végéig engedélyezett.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP