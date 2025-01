Tavaly jelentősen csökkent az illegálisan Olaszországba érkezők száma + videó

Megosztás itt:

Az olasz belügyminisztérium most arról számolt be, hogy eredményes az illegális bevándorlókkal szembeni kemény fellépés. A friss adatok szerint 2024-ben 58 százalékkal kevesebb migránst regisztráltak az Olaszországban, mint egy évvel korábban. A kísérő nélkül illegálisan érkezett fiatalkorúak száma is a felére csökkent. A belügyminisztérium egyúttal bejelentette: újraindítja az albániai táborokat.

A 2024-ben Olaszországba érkező migránsok többsége Bangladesből, Szíriából és Tunéziából érkezett. Tovább folytatódik a tuniszi kormánnyal kötött gazdasági és oktatási együttműködés, amely keretében munkahelyeket is teremtenek az ott élőknek.