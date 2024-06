Társaival magyarokat vert véresre – most EP-képviselő lesz

Megosztás itt:

Az olasz Euronews arról ír, hogy bejut az Európai Parlamentbe a magyar antifa támadások elsőrendű vádlottja, Ilaria Salis. Olasz lapok szerint így az ellene indult eljárásnak is vége lesz a mentelmi jognak köszönhetően. „A megerősítésre váró eredményektől függetlenül elég

nagy biztonsággal kijelenthető, hogy Ilaria Salis európai parlamenti képviselő lesz,

és úgy gondolom, hogy a szavazatok lavinájával fogják megválasztani” – mondta Nicola Fratoianni, a Sinistra italiana nemzeti titkára.

Az olasz nő, aki ártatlan emberekre támadt gyáván, hátulról az utcán, így 15 hónap után hazatérhet Olaszországba.

Legutóbb május 24-én állt a Fővárosi Törvényszék bírája elé, aki felvilágosította arról, hogy keresték már az Igazságügyi Minisztériumot ezzel kapcsolatban, de válasz ekkor még nem érkezett.

Az Index arra emlékeztet, tavaly februárban „horrorisztikus támadássorozat vette kezdetét Budapest utcáin.”

Az első incidens február 9-én, csütörtökön történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A támadás egy percig tartott, a csoport tagjai ezután elfutottak a helyszínről. A három sértett közül ketten is súlyos, töréses sérülést szenvedtek. A következő atrocitás másnap, február 10-én történt, akkor

Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak.

A nyomozás kiderítette, hogy a támadók mindegyik sértettet hosszan követték, volt, akivel tömegközlekedéssel, több átszállással is együtt utaztak. A másodrendű Tobias E.-t nemrég ítélte jogerősen is a Fővárosi Ítélőtábla 1 év 10 hónap börtönbüntetésre. Míg a harmadrendű német nőnek már nem kell megjelennie a tárgyalásokon.

