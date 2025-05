Tarr Zoltán a bizottság beavatkozását kérte hazánk ellen az európai parlamenti vitában

Megosztás itt:

Akciókra és konkrét lelépésekre van szükség - Kollár Kinga után újabb tiszás politikus szólalt fel az Európai Parlamentben Magyarország ellen. Ezúttal Tarr Zoltán követelt Magyarország elleni akciót.

Örömmel hallottam biztosúrnak a megszólalását és kérjük azt, hogy hasonló odafigyeléssel és törődéssel kövesse a bizottság azt, ami Magyarországon történik és tegye meg a szükséges lépéseket, ha az emberek biztonsága és szabadsága veszélybe kerül. Nem elég az elítélő szó, vagy a morális felháborodás, mert Orbán ebből él

- jelentette ki Tarr Zoltán.