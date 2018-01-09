Tárgyalásokat kezdett egymással a két Korea

A JOBBIK ÉSZREVÉTELEI ELLENÉRE IS JÓVÁHAGYTA A PÁRTRA KISZABOTT, TÖBB MINT 660 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK.
RÓNA PÉTER: AZ ÁSZ ELLENZÉKI PÁRTOKKAL SZEMBENI INTÉZKEDÉSE FELRÚGJA A HATALMI ÁGAZATOK ALAPTÖRVÉNYBEN ELÕÍRT SZÉTVÁLASZTÁSÁT.
A DK BRÜSSZELHEZ FORDUL AZ ÁSZ-BÜNTETÉS MIATT.
ALAPOSAN MEGLEPTE A DK-T, HOGY AZ MSZP BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT INDÍTANÁ EGYÉNIBEN CSEPELEN.
MSZP: A DK-NAK NINCS JOGA BELESZÓLNI, HOGY KIKET JELÖLÜNK.
CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN JÖN MAGYARORSZÁGRA A SZÉLSÕJOBBOLDALI MILO YIANNOPOULOS - MÉRCE.HU.
SÜLLYED A TALAJ A PAKSI ATOMERÕMÛ EGYIK BLOKKJÁNÁL, A MINISZTÉRIUM SZERINT A MOZGÁS ELLENÕRZÖTT, NEM VESZÉLYEZTETI A BÕVÍTÉST.
AZ MSZP SZERINT VESZÉLYBEN VAN A MODERN VÁROSOK PROGRAM BERUHÁZÁSAINAK MEGVALÓSULÁSA.
MIUTÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN A FÜGGETLEN MÁRKI-ZAY PÉTER, TÉRFIGYELÕ KAMERÁT SZERELTEK FEL AZ UTCÁBAN, AHOL LAKIK.
A SZENT MARGIT KÓRHÁZ CÁFOLJA, HOGY RÜHES BETEGEK LENNÉNEK AZ INTÉZMÉNY ÁPOLÁSI OSZTÁLYÁN.
IDEA INTÉZET: 1. FIDESZ-KDNP 38%, 2. JOBBIK 17%, 3. DK 13%, 4. MSZP 12%, 5. LMP 6%, 6. EGYÜTT 3%, 7. MOMENTUM 3%, 8. PÁRBESZÉD 2%.
IRÁNYTÛ INTÉZET: 1. FIDESZ-KDNP 50%, 2. JOBBIK 21%, 3. MSZP 8%, 4. DK 7%, 5. LMP7%, 6. MOMENTUM 3%, 7. MKKP 2%, 8. EGYÜTT 1%, 9. PÁBESZÉD 1%.
LEVÁLTOTTÁK A MOMENTUM ELNÖKÉNEK APJÁT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÉLÉRÕL - DERÜL KI A SZERVEZET KÖZLEMÉNYÉBÕL.
MINTEGY 1100 KILOMÉTERNYI MAGYARORSZÁGI KERÉKPÁRÚT ÜZEMELTETÉSÉT VESZI ÁT A MAGYAR KÖZÚT.
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT KÉRTE A ROMÁN ÁLLAMFÕTÕL A MAGYAR AUTONÓMIA ÜGYÉBEN RAZVAN ROTARU A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÉPVISELÕJE.
JEAN-CLAUDE JUNCKER: A VISEGRÁDI ORSZÁGOK VEZETÕ SZEREPET TÖLTHETNEK BE AZ EU-BAN, HA BETARTJÁK A SZABÁLYOKAT.
JUNCKER: NÖVELNI KELL A TAGÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKAT AZ EU KÖVETKEZÕ KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSÁBAN.
LÁZÁR JÁNOS: MAGYARORSZÁG KÉSZ NÖVELNI A HOZZÁJÁRULÁSÁT AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ.
DIE PRESSE: MAGYARORSZÁG SZERINT BRÜSSZEL VESZÉLYEZTETI A JOGÁLLAMISÁGOT.
HETEKEN BELÜL BERENDELHETI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT ROBERT MUELLER, A "2016-OS TRUMP-KAMPÁNY OROSZ KAPCSOLATAIT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG" VEZETÕJE.
200 EZER SALVADORI MENEKÜLTET UTASÍTHATNAK KI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL, MIUTÁN MEGSZÜNTETTÉK VÉDETT STÁTUSZUKAT.
TÜNTETÉS KEZDÕDÖTT WASHINGTONBAN A SALVADORI MENEKÜLTEK KIUTASÍTÁSA ELLEN.
SZLOVÉN ÁLLAMFÕ: HORVÁTORSZÁG NEM TESZ ELEGET A SZLOVÉN-HORVÁT HATÁRVITA RENDEZÉSÉRE HOZOTT BÍRÓSÁGI HATÁROZATNAK.
FRANCIAORSZÁGBAN TAVALY REKORDOT DÖNTÖTT, MEGHALADTA A 100 EZRET IS A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA.
AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁT ÉS A MIGRÁNSOK BEFOGADÁSÁT SÜRGETTE FERENC PÁPA.
NYOLC ÚJ MINISZTERT IKTATOTT BE ANDRZEJ DUDA LENGYEL ELNÖK MATEUSZ MORAWIECKI KORMÁNYFÕ JAVASLATÁRA.
RÉSZLEGES KORMÁNYÁTALAKÍTÁST HAJTOTT VÉGRE A BRIT MINISZTERELNÖK.
KATONAI TÁRGYALÁSOKAT KEZD EGYMÁSSAL ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA A FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉSRÕL.
ÉSZAK-KOREA SPORTOLÓKAT, MAGAS RANGÚ TISZTVISELÕKET ÉS SZURKOLÓKAT KÜLD A JÖVÕ HÓNAPBAN A DÉL-KOREABAN RENDEZENDÕ TÉLI OLIMPIÁRA.
A KÜLÖNBÖZÕ BIZTONSÁGI SZERVEK MINTEGY 3700 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE IRÁN-SZERTE A TÖBB MINT EGY HÉTIG TARTÓ KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK SORÁN.
IZRAEL HÁROM TÁMADÁST HAJTOTT VÉGRE KEDDEN SZÍRIAI CÉLPONTOK ELLEN HARCI REPÜLÕGÉPEKKEL ÉS FÖLDRÕL INDÍTOTT RAKÉTÁKKAL - KÖZÖLTE A SZÍRIAI HADSEREG.
TÖBB MINT KÉTSZÁZAN SÉRÜLTEK MEG EGY VASÚTI BALESETBEN KEDDEN A DÉL-AFRIKAI JOHANNESBURG KÜLTERÜLETÉN.
EDDIG 29 EMBER HALÁLÁT OKOZTA A MADAGASZKÁRRA LECSAPÓ AVA CIKLON.
BÖRTÖNBE KELL VONULNIA GERÉB ÁGNESNEK, AZ OTTHONSZÜLÉS HAZAI TÁMOGATÓJÁNAK, A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA ELUTASÍTOTTA A PERÚJÍTÁSI KÉRELMÉT.
EGY HEKTÁRNYI TERÜLETEN KAPOTT LÁNGRA AZ ALJNÖVÉNYZET ÉS A BOZÓTOS TARCAL HATÁRÁBAN.
3 ÉV 10 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTE ELSÕ FOKON A BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI ELLOPTA EGY FÕVÁROSI VILLAMOSMEGÁLLÓBAN ALVÓ FIATAL TELEFONJÁT.
MINTEGY 250 TÕ CANNABIS NÖVÉNYT TALÁLTAK A DABASI NYOMOZÓK EGY ÓCSAI HÁZBAN.
ÉLETÉNEK 67. ÉVÉBEN ELHUNYT TÕKÉCZKI LÁSZLÓ SZÉCHENYI-DÍJAS TÖRTÉNÉSZ.
A RENDÕRÖK MEZÕCSÁTON FOGTÁK EL AZT A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOT SZERZETT MEG ÉS ADOTT TOVÁBB HELYI LAKOSOKNAK.