2018. január 9.,
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Tárgyalásokat kezdett egymással a két Korea

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2018. január 9., kedd 07:31, frissítve: kedd 08:20

Megkezdték a hivatalos tárgyalásokat a két Korea küldöttségei a téli olimpián való észak-koreai részvételről és a két ország közti feszültség csökkentéséről.
Együtt nyithatják meg Észak- és Dél-Korea sportolói a téli olimpiát

Magyar NemzetEgyütt nyithatják meg Észak- és Dél-Korea sportolói a téli olimpiát

Az észak-koreai küldöttség élén a két Korea közti ügyekért felelős phenjani hivatal vezetője áll, a dél-koreai oldalt pedig az országegyesítési ügyekkel foglalkozó miniszter vezeti. A találkozó helyszíne az 1953-as fegyverszünetben kijelölt demarkációs vonalon fekvő Panmunjom városa – a delegációk a dél-koreai oldalon lévő Béke Házában egyeztetnek.

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diplomáciaÉszak Korea

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