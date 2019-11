Tarantóban köthet ki a migránsokat szállító hajó

A velejéig korrupt Lackner Csaba - ezt a Momentum elnöke jelentette ki a Népszavának adott interjúban. Fekete-Győr András szerint Lackner kizárása az MSZP-ből azt jelzi, hogy változik a politikai kultúra. Becsapta a stadionstoppal a választókat Karácsony Gergely - jelentett ki a Fidesz frakcióvezetője az Informátorban. Kocsis Máté szerint a főpolgármester kampányígéretei nem betarthatóak. „El a kezekkel a Szent István-szobortól!” - ezt üzeni a főpolgármesternek Bencsik János, a Jobbik országgyűlési képviselője. Bencsik János közösségi oldalán emlékeztet: az emlékműről szóló tervpályázatot már kiírták, a talapzat is elkészült már és a felavatást erre a hónapra ígérték. Ennek ellenére Karácsony Gergely bejelentette: felfüggesztené a szobor felállítását. Az ellenzék az ideológiai elveket félretéve hajlandó politizálni annak érdekében, hogy hatalomra jusson - erről beszélt Földi László a Nyolcas című műsorunkban. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy a baloldali pártok régóta próbálkoznak kiépíteni szervezeteiket országszerte, amelyek a sok bukás után most az 1-1 elleni stratégiában találták meg az egyetlen lehetőségüket a pozíciók elnyerésére. A magyar liberálisok majmolják nyugati társaikat és a legfőbb céljuk, hogy meggyengítsék az állami intézményeket és káoszt keltsenek az országban – mondta ifj. Lomnici Zoltán a Bayer show-ban. Az alkotmányjogász arról is beszélt, hogy a liberális elveket valló politikai oldal legnagyobb baja, hogy a társadalom alapvető értékeit nem ők találták ki, így nem tudnak mit kezdeni a társadalmi elvárásokkal. Minden korábbinál jelentősebb béremelés vár a szakképzésben dolgozó pedagógusokra és oktatókra - olvasható a Magyar Nemzetben. Akár a százezer forintot is meghaladhatja a szakmai tárgyakat tanító pedagógusok keresetnövekedése a következő tanévtől - mondta a Magyar Nemzetnek Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár az új szakképzési törvény benyújtott tervezete kapcsán. Az LMP a szociális és az egészségügyi bértábla egyesítését követeli a kormánytól. Várhatóan 2021-ben veheti birtokba a nagyközönség a Fővárosi Állat- és Növénykert új területein készülő 5 hektáros Pannon Parkot - közölte az intézmény. Nőtt az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya tavaly, és az elszállított szemét csaknem negyede hasznosult újra - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából. Halottkultusz mindig is volt, de a temetőkultusz az elmúlt évtizedekben erősödött meg jelentősen, és a kereskedelem is hozzájárult ahhoz, hogy a sírok feldíszítése ennyire általánossá vált - mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató az M1-en. Minden évben emlékeznünk kell arra, hogy bosszúvágyból és ideológiai meggyőződésből mi mindenre képes az ember – mondta Pásztor István az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett szabadkai megemlékezésen. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hozzátette: mindannyiunk kötelessége az emlékezést tovább vinni. Az ókori keresztényekhez hasonlította a hitükért ma is üldözött keresztényeket Ferenc pápa a Szent Priscilláról elnevezett római katakombákban bemutatott misén halottak napján. A dél-olaszországi Tarantóban kapott kikötési engedélyt az Alan Kurdi civilhajó, fedélzetén 88 bevándorlóval, ahova a tervek szerint vasárnap reggel érkezik meg. Felülvizsgálja Olaszország a Líbiával kötött 2017-es menekültügyi megállapodását. A Conte-kormány ma jelentette be, mégsem akarja feltételek nélkül megújítani a 2020-ban lejáró kétoldalú egyezményt. Döntését egyelőre nem indokolta a kabinet. Törökország visszaküldi származási országukba az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elfogott dzsihadistáit - szögezte le Süleyman Soylu török belügyminiszter. A rendőrség szerint valószínűleg vietnami volt az a 39 ember, akit a múlt héten találtak holtan egy bolgár rendszámú kamion hűtőkonténerében Anglia délkeleti részén. Legkevesebb 13-an életüket vesztették és körülbelül 20-an megsebesültek, amikor felrobbant egy autóba rejtett pokolgép a török határ mellett fekvő Tell-Abjad szíriai város piacán. Egyeztetést kezdeményezett az olasz kormány Líbia kormányával a migráció feltartóztatását szolgáló, 2017-es kétoldalú megállapodás felülvizsgálatára. Szíriai keresztény fegyveresek veszik át több település felügyeletét egy észak-szíriai térségben, ahol a közelmúltban Törökország támogatta harcosok és kurd milíciák küzdöttek egymással. Emberek tízezrei tüntettek az iraki fővárosban, Bagdadban a kormány ellen. Donald Trump amerikai elnök megerősítette azt a sajtóértesülést, miszerint Chad Wolf államtitkárt jelöli a belbiztonsági tárca ügyvezető miniszterének a hamarosan távozó Kevin McAleenan helyére. Kormányellenes tüntetők megtámadták a Hszinhua kínai állami hírügynökség hongkongi irodáját; a rendőrség könnygázt vetett be a randalírozó tiltakozókkal szemben. Kilenc iskolás vesztette életét aknarobbanásban Afganisztánban. Maliban ötvenhárom katona és egy civil meghalt, amikor iszlám szélsőségesek támadást intéztek a Nigerrel határos területen egy katonai őrhely ellen. Hétvégére lezárják a közúti forgalom elől a budapesti Egyetem teret burkolatjavítási munkák miatt. Hosszú Katinka egy aranyat, Jakabos Zsuzsanna két bronzot nyert az úszók oroszországi világkupa-állomásának második versenynapján. A 63 kilogrammos Özbas Szofi aranyérmet nyert a cselgáncsozók izsevszki U23-as Európa-bajnokságán. A Telekom Veszprém 34:33-ra kikapott a lengyel Vive Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában. Labdarúgó NB I: Kaposvári Rákóczi-Újpest FC 2:3; Debreceni VSC-Paksi FC 3:1; Diósgyőri VTK-Kisvárda 3:1; ZTE FC-Fehérvár FC 3:3; Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 1:2, Ferencváros-Mezőkövesd 1:1. Tóth László a 10. helyről rajtolva a negyedik helyen ért célba a Formula-4 kategória versenyén. A BVSC-Zugló 14:8-ra kikapott a női vízilabda Euroliga első selejtezőkörén az olasz Padovával szemben. A PTE-PEAC csapata 3:2-es vereséget szenvedett a spanyol Real Club Cajasur Priego Knolive otthonában a férfi asztalitenisz Európa Kupa harmadik szakaszán. A magyar válogatott nem jutott tovább csoportjából a Brazíliában zajló U17-es labdarúgó-világbajnokságon, miután pénteken 3:2-re kikapott Ecuador csapatától.