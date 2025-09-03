Keresés

Külföld

Tánczos Barna: A bevételek növelésére egyértelműen szükség volt Romániában + videó

2025. szeptember 03., szerda 19:28 | HírTV

Románia miniszterelnök-helyettese az ország gazdasági helyzetéről mondott kommentárt.

  • Tánczos Barna: A bevételek növelésére egyértelműen szükség volt Romániában + videó

Tánczos Barna: "A bevételek növelésére egyértelműen szükség volt Romániában, a költségek korlátozására szükség van, a személyi költségek csökkentésére a központi adminisztrációban elengedhetetlenül szükség volt, a hatékonyság növelése például az egészségügyi rendszerben óriási szükség van és vissza kell metsszük azokat a privilégiumokat, amelyek miatt a társadalom elégedetlensége óriási és jogos, azokat a privilégiumokat, amelyek csak néhány réteget az állami szektorban dolgozók, néhány kategóriáját érintették vagy részesítették előnyben ezeket mindenféle képpen vissza kell metszeni, meg kell szüntetni."

