Tánczos Barna: A bevételek növelésére egyértelműen szükség volt Romániában + videó

Tánczos Barna: "A bevételek növelésére egyértelműen szükség volt Romániában, a költségek korlátozására szükség van, a személyi költségek csökkentésére a központi adminisztrációban elengedhetetlenül szükség volt, a hatékonyság növelése például az egészségügyi rendszerben óriási szükség van és vissza kell metsszük azokat a privilégiumokat, amelyek miatt a társadalom elégedetlensége óriási és jogos, azokat a privilégiumokat, amelyek csak néhány réteget az állami szektorban dolgozók, néhány kategóriáját érintették vagy részesítették előnyben ezeket mindenféle képpen vissza kell metszeni, meg kell szüntetni."