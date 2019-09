Támadások kereszttüzében Ursula von der Leyen elnök

Támadások kereszttüzében találta magát Ursula von der Leyen bizottsági elnök, miután az egyik biztosi portfóliónak az Európai életforma védelme nevet adta. A tárcát a görög Margarítisz Szkínász – egykori szóvivő – kapta meg az uniós testület leendő alelnökeként, és magában foglalja az EU-t egzisztenciális kihívás elé állító migráció kérdését. A bizottsági útmutató szerint az európai életforma védelme tehát többek között a migránsok és menedékkérők integrációjának sikerességéről, a sokszínűség és egyenlőség kérdéseiről, illetve az unió új menekültügyi csomagjának kidolgozásáról szólna.

Rendőrök a kölni dómnál 2016. január 6-án, miután szilveszter éjszakáján észak-afrikai férfiak molesztálták a nőket Fotó: MTI/EPA/Maja Hitij

Bár a konzervatív bizottsági elnök egyelőre nem taglalta túl részletesen, hogy mit is ért európai életforma alatt, a liberális és zöld oldalon magától a tárca elnevezésétől is vérszemet kaptak. Ahogy azt a Zöldek egykori választási csúcsjelöltje, Ska Keller a Twitteren megfogalmazta: reméli, hogy az elnök nem lát ellentmondást a „menekültek támogatása” és az európai értékek között. A vitába magyar részről beszállt a momentumos Cseh Katalin is. – Évek óta hallgatom az érveket az „úgynevezett” magyar értékek védelméről. Feldühít, hogy most európai szinten is ezzel szembesülök – mondta a londoni Financial Timesnak Cseh, aki Orbán Viktor migrációellenes retorikáját látja az Európai életforma védelme név mögött megbújni.

Muszlim nők egy svéd városban Fotó: Havran Zoltán

Az immár politikailag korrektebb – erős liberális és zöldfrakcióval bíró – Európai Parlament panaszait hallva egy bizottsági szóvivő tegnap megerősítette, hogy Ursula von der Leyen elnök elgondolkozik majd az érveken, de bizonyosan nem fog gyors döntést hozni a potenciális névcseréről. Az elnökre mindenesetre helyez némi nyomást, hogy elődje – az európai életforma védelmében épphogy megbukott – Jean-Claude Juncker egy friss interjúban szintén a portfólió nevének cseréjét támogatta. Mint mondta, egyáltalán nem tetszik neki az elképzelés, hogy az európai életmód a migráció ellenzését jelentse. – Az életformánkhoz tartozik, hogy befogadjuk a távolról érkezőket – mondta az Euronewsnak a politikus, aki szerint jóval precízebb módon kellett volna megalkotni a bizottsági tárcát. Juncker nem túl elegáns módon Von der Leyen megválasztásának körülményeit is bírálta, szerinte ugyanis az Európai Parlament nem kapta meg a neki járó szerepet a döntésben.

