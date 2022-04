Találkozni fog az ENSZ főtitkárával Putyin

Megosztás itt:

Oroszország elnöke és Antonio Guterres főtitkár a háború kezdete óta nem találkoztak, kedden újra tárgyalásba kezdhetnek a felek. A Egyesült Nemzetek Szervezetének vezetőjének útját az ENSZ és Oroszország is megerősítette, Guterres Putyin mellett az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval is találkozni fog. A találkozó célja az Oroszország és Ukrajna közti béke elősegítése. Sajtóhírek szerint tervben van az is, hogy az ENSZ-főtitkár később Kijevbe is ellátogat, hogy Zelenszkijjel is tárgyalhasson.

Hír TV