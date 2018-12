Takarékos mexikói elnököt iktattak be

2018. DECEMBER 2., VASÁRNAP A HORVÁT KORMÁNYFÕ MEGHÍVÁSÁRA HÉTFÕN EGYNAPOS MUNKALÁTOGATÁSRA ZÁGRÁBBA UTAZIK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TÁVIRATBAN FEJEZTE KI RÉSZVÉTÉT GEORGE H.W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK HALÁLA MIATT. A KDNP SZERINT NAGYON ALAPOS A GYANÚ, HOGY BRÜSSZEL NAGYON SOK MIGRÁNS SZÁMÁRA IGEN JELENTÕS ÖSSZEGEKET UTALT ÁT A MIGRÁNSKÁRTYÁKRA. FÖRDÕS ATTILÁT, VÁC FIDESZES POLGÁRMESTERÉT VÁLASZTOTTÁK A ZÖLD HIDAT TULAJDONLÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK. AZ LMP FELSZÓLÍTJA A KORMÁNYT, HOGY ÁLLÍTSA LE A PAKS II. PROJEKTET MONDTA DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER SZERINT 2020 KÖRÜL VÁRHATÓ A BUDAPESTI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE ECHO TV. KOVÁCS ZOLTÁN DECEMBER 1-JÉTÕL KORMÁNYBIZTOSKÉNT IS TEVÉKENYKEDIK A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSÉBEN. NOVÁK KATALIN: MÁR A KÉTGYERMEKES CSALÁDOK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ: DECEMBER ELSEJÉN INDUL A 2019-ES ÉVES E-MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE. ÚJABB AFRIKAI SERTÉSPESTIS-MEGBETEGEDÉST ÉSZLELTEK ROMÁNIÁBAN JELENTETTE A NÉBIH. TOVÁBB CSÖKKENT A BÍRÓSÁGOK ÜGYHÁTRALÉKA MAGYAR HÍRLAP. MEGNYÍLT A CSALÁDSZERVEZETEK JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRA BUDAPESTEN A MILLENÁRIS PARKBAN. PÁRIZSBAN ÚJABB ÖSSZECSAPÁSOK VOLTAK A RENDÕRÖK ÉS AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLEN TÜNTETÕ "SÁRGA MELLÉNYESEK" KÖZÖTT, 270 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. A "SÁRGA MELLÉNYESEK" TÖBB AUTÓT FELGYÚJTOTTAK, KIRAKATOKAT TÖRTEK BE, FOSZTOGATNI KEZDTEK ÉS BARIKÁDOKAT EMELTEK. A FRANCIA RENDÕRSÉG TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT LEGKEVESEBB 110-EN MEGSÉRÜLTEK, KÖZÜLÜK 17 RENDÕR. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK: AMI TÖRTÉNT, ANNAK SEMMI KÖZE A TÖRVÉNYES HARAG BÉKÉS KIFEJEZÉSÉHEZ. NAGYSZABÁSÚ KATONAI PARÁDÉVAL ÜNNEPELTÉK BUKARESTBEN ERDÉLY ÉS A ROMÁN KIRÁLYSÁG "NAGY EGYESÜLÉSÉT". A SZÁZ ÉVE TETT GYULAFEHÉRVÁRI ÍGÉRETEK BETARTÁSÁT KÉRI AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT. A ROMÁN-MAGYAR VISZONYT RENDEZÕ ÕSZINTE, EGYENES, NYÍLT PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTT FEL KÖZLEMÉNYÉBEN A MAGYAR POLGÁRI PÁRT. UKRAJNA MÁR SZÁZ 16 ÉS 60 ÉV KÖZÖTTI OROSZ FÉRFITÓL TAGADTA MEG A BEUTAZÁST A HADIÁLLAPOTTAL ÖSSZHANGBAN. A VILÁGKERESKEDELEM ÉLÉNKÍTÉSÉT HANGSÚLYOZZA A G20-CSÚCS ZÁRÓNYILATKOZAT-TERVEZETE. ANGELA MERKEL ÉS VLAGYIMIR PUTYIN SZÍRIÁRÓL ÉS AZ UKRÁN-OROSZ KONFLIKTUSRÓL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉST A G20 CSÚCSON. AZ EURÓPAI UNIÓ 500 MILLIÓ EURÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉT HAGYTA JÓVÁ UKRAJNA SZÁMÁRA. 7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG PÉNTEKEN AZ ALASZKAI ANCHORAGE VÁROSÁNAK TÉRSÉGÉT, AZ ÁLLAM KORMÁNYZÓJA KATASZTRÓFAHELYZETET HIRDETETT. SZOMBATON ELHUNYT GEORGE H.W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK, KILENCVENNÉGY ÉVES VOLT. LEGKEVESEBB 41 PALESZTIN MEGSÉRÜLT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL TÖRTÉNT IZRAEL ELLENES TÜNTETÉSBEN. ÖSSZESEN 42 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTE A ZALEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK AZT A HÁROM FÉRFIT AKIK VASCSÖVEKKEL RABOLTAK KI EGY SIÓFOKI VÁLLALKOZÓT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 71-ES FÕÚT BALATONFÜRED ÉS ASZÓFÕ KÖZÖTTI SZAKASZÁN SZOMBATON, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT GYALOGOST ÜTÖTT EL EGY AUTÓ DUNAÚJVÁROSBAN SZOMBATON, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. SZOMBATON ELFOGTAK A RENDÕRÖK EGY BRAZIL FÉRFIT, AKI 90 KOKAINKAPSZULÁT CSEMPÉSZETT MAGYARORSZÁGRA. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.